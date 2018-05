Chelsea-træner Antonio Conte rygtes væk fra klubben efter en skuffende sæson. Lørdag vandt klubben FA Cup'en.

London. Det har været en skuffende sæson for Chelsea, der har italienske Antonio Conte i trænerstolen, i den engelske Premier League.

Med en samlet femteplads lykkedes det ikke for klubben at kvalificere sig til Champions League, og på trods af lørdagens triumf i FA Cup'en, hvor holdet slog Manchester United med 1-0, er der stadig rygter om, at et Conte-exit kan være på trapperne.

Selv siger den karakteristiske træner, at han ikke kan ændre sin trænerstil, og klubben må acceptere hans metoder, hvis de beholder ham.

- Efter to år kender klubben mig meget godt. Hvis de vil fortsætte med at arbejde med mig, så kender de mig.

- Jeg kan ikke ændre mig. Mine metoder er altid de samme: Hårdt arbejde og at bygge en stærk mentalitet hos mine spillere.

- Jeg er, som jeg er, og jeg synes, at min fortid siger det meget klart - både som spiller og træner, sagde Conte efter finalen i FA Cup'en ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han har som spiller været på det italienske landshold og blandt andet spillet 13 år i Juventus, hvor han også var træner fra 2011 til 2014.

Fra 2014 stod han i spidsen for det italienske landshold, hvorefter han i 2016 satte sig i trænersædet hos Chelsea. Her vandt han mesterskabet med klubben i 2017.

Efter sidste sæson skrev Conte under på en forlængelse af sin kontrakt som træner for klubben, så den løber til sommeren 2019.

