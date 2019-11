I 2019 er der hidtil faldet 25 domme for racisme fra Uefa, og det er det højeste antal i ti år.

Antallet af racismedomme i internationale fodboldturneringer er vokset markant.

Alene i 2019 har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) foreløbig straffet racistiske ytringer fra tribunerne i 25 sager, mens yderligere to er under behandling.

Det er mere end dobbelt så mange sager som sidste år og det højeste antal i ti år. Det skriver Politiken.

Ifølge Pavel Klymenko fra organisationen Football Against Racism Europe (Fare) er det spillernes øgede fokus på problemet, der er en væsentlig årsag til, at der bliver rejst flere sager, og at der falder flere internationale domme for racisme.

- De taler højt om det nu. Det er ikke sikkert, at der er kommet flere episoder, men fordi spillerne ikke vil bide det i sig længere, bliver flere sager rapporteret og ender med dom, siger Pavel Klymenko.

Landene med flest racismedomme i Uefa-turneringer fra 2012 til 2019 er Italien, Kroatien, Ungarn, Rumænien og Serbien.

En af årsagerne til, at det netop er de lande, er manglende vilje til at gøre noget ved problemet, mener Robert Claus, der forsker i blandt andet fankultur og hooliganisme ved Hannover Universitet.

- Det kunne man blandt andet se i september, da Romelu Lukaku (Inter-spiller, red.) blev udsat for racisme. Klubbens egne fans gik ud og sagde, at det ikke var racisme, men blot en måde at komme ind i hovedet på modstanderens spillere, siger han til Politiken.

I sommer opdaterede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sine regler for at komme racisme og diskrimination til livs.

Forbundet har i dets nye disciplinære regelsæt, der trådte i kraft 15. juli, haft stort fokus på området og har blandt andet hævet straffene markant, hvis kodeksen bliver overtrådt.

Blandt andet har forbundet fordoblet minimumsstraffen for racistiske hændelser fra spillere eller trænere til udelukkelse i ti kampe.

Klubber, der gentagne gange dømmes i diskriminerende sager, kan også få frataget point.

/ritzau/