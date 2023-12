Frihedsberøvede under Uefa-kampe er fordoblet sidste sæson. Det kan skyldes Conference League, siger politiet.

Dansk politi har i sæsonen 2022/23 anholdt eller frihedsberøvet næsten dobbelt så mange personer i forbindelse med Uefa-kampe (Det Europæiske Fodboldforbund) i forhold til sæsonen før.

Det viser statistik fra Københavns Vestegns Politi, der er baseret på alle politikredses indberetninger.

I alt 43 personer blev frihedsberøvet i forbindelse med Uefa-kampe i sæsonen 2022/23. I 2021/22 blev 22 personer frihedsberøvet.

Uefa-kampe omfatter alle kampe i turneringerne Conference League, Europa League og Champions League.

Der kan være to årsager til stigningen i antallet af anholdte under europæiske kampe, fortæller politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Mogens Lauridsen.

- Det handler om, hvilke klubber de danske klubber kommer i pulje med. Der er nogle klubber, der traditionelt har en højere andel af højrisikofans, end andre har. De kan lave mere ballade, siger han.

Den anden årsag kan være, at Uefa i 2021 oprettede Conference League, der er den tredjemest betydningsfulde turnering for europæiske klubhold.

- Der er flere problemer med Conference League, end der er med de andre turneringer. Der er kommet rigtig mange lande med, som er kendt for at have problematiske fans.

- De er ikke vant til at være i udlandet og har ikke samme traditioner som de klubber, der har været i europæiske gruppespil i mange år, siger han.

Folk bliver typisk anholdt for overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, fortæller Mogens Lauridsen.

Det er en bekendtgørelse, der giver politiet mulighed for at opretholde ro og orden.

- Jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om enkelte sager, men det er typisk ordensbekendtgørelsen, vold, hærværk eller maskering, siger han.

I Superligaen blev 17 procent flere anholdt og frihedsberøvet i sæsonen 2022/23 sammenlignet med året før, mens der både under afvikling af DBU Pokalen, landskampe og 1. division er færre, der er blevet anholdt eller frihedsberøvet.

Årsagen til den positive udvikling kan være, at politiet, Divisionsforeningen og fanrepræsentanter samarbejder, siger Mogens Lauridsen.

- Vi har fået et mere formelt samarbejde. Jeg tror, det er vejen frem - at vi snakker med dem, der repræsenterer både klubber og fans. Så øger vi muligheden for, at det bliver den gode oplevelse med fodbold, siger han.

1. juni vedtog et enigt Folketing at styrke indsatsen mod hooligans ved blandt andet at give politiet mulighed for at bortvise personer fra stadionområder under højrisikokampe. Loven trådte i kraft 1. juli.

Tallene fra politiet gælder til og med 2022/23-sæsonen. Episoder, der er kommet, efter at den nye lovgivning trådte i kraft, er dermed ikke med i statistikken.

/ritzau/