Spanien vandt 4-0 hjemme over Ukraine i Nations League, og Ansu Fati blev landets yngste målscorer nogensinde.

I 95 år har den yngste målscorer i det spanske fodboldlandsholds historie heddet Juan Errazquin.

Men ikke længere.

FC Barcelona-angriberen Ansu Fati scorede søndag aften for Spanien i en alder af 17 år og 311 dage i en sejr på 4-0 over Ukraine i Nations League.

Ansu Fati scorede til 3-0 efter 32 minutter på Alfredo di Stefano Stadium, da han sendte bolden ned i fjerneste hjørne af målet med et skruet spark. Den gik ind via stolpen.

Juan Errazquin var over et år ældre, da han scorede tre gange for Spanien i 1925 imod Schweiz.

Helt præcis scorede Juan Errazquin for 95 år siden sit hattrick i en alder af 18 år og 344 dage.

Ansu Fati, der bliver 18 år 31. oktober, fremtvang også et straffespark efter få minutters spil. Det udnyttede Sergio Ramos til at score til 1-0 efter tre minutter.

Efter en halv time headede Sergio Ramos også Spanien på 2-0, inden Ansu Fati leverede sit historiske mål.

Indskiftede Ferran Torres gjorde det til slutresultatet 4-0 mod Ukraine efter 88 minutter.

Ansu Fati er i forvejen sin klubs yngste målscorer i den bedste spanske fodboldrække, og han blev i december 2019 også den yngste til at score i Champions League i en kamp mod Inter.

I torsdags blev Ansu Fati den yngste spiller i 84 år på det spanske landshold, da han fik debut i 1-1-kampen mod Tyskland i den første kamp i Nations League.

Tyskland var også i aktion søndag og spillede 1-1 ude mod Schweiz.

Ilkay Gündogan scorede for tyskerne efter et kvarter, inden Silvan Widmer udlignede efter en times spil, så det endte med pointdeling.

Spanien topper gruppe 4 i Nations Leagues bedste lag med fire point efter to kampe. Ukraine har tre point, mens Tyskland har to point. Schweiz er sidst med et enkelt point.

