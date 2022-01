Lige nu er der ingen Mason Greenwood på træningsbanen i Carrington.

Den unge stjerne er lukket helt ude af Manchester Uniteds spillertrup i kølvandet på de voldsomme anklager om vold og seksuelt overgreb på kæresten Harriet Robson. Og nu ser hver time ud til at sende den 21-årige angriber længere væk fra storklubben.

Mandag stod det nemlig klart, at Manchester United har fjernet sporene af Mason Greenwood på sin hjemmeside. En simpel søgning viser nemlig, at der ikke dukker et eneste resultat op i klubbens webshop, når man søger på spillerens navn.

Herinde er Mason Greenwood også fjernet fra listen over spillerne, der er knyttet merchandise til. Du kan se billederne i bunden af artiklen.

Mason Greenwood. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Mason Greenwood. Foto: PAUL ELLIS

Men det er ikke det eneste for den unge angriber.

Nu har den rappe boldspillers sponsor, Nike, nemlig også meldt ud, at man suspenderer aftalen med Manchester United-spilleren.

»Vi har suspenderet vores aftale med Mason Greenwood. Vi er meget bekymret for de forstyrrende beskyldninger og vil fortsætte med at overvåge situationen,« skriver sportsgiganten i en udtalelse.

Også internt i spillertruppen har sagen også skabt uro.

Ifølge Daily Mail har en række spillere valgt at stoppe med at følge Mason Greenwood på Instagram.

Således skulle nogle af klubbens allerstørste stjerner – David de Gea, Paul Pogba og Cristiano Ronaldo – have trykket 'følg ikke længere' ved Greenwoods profil på det sociale medie, mens Edinson Cavani, Marcus Rashford, Fred, Jesse Lingard, Phil Jones og Alex Telles heller ikke følger den engelske stjerne.

Dog har Greenwood også en gruppe støtter internt på holdet – med anfører Harry Maguire og Bruno Fernandes i spidsen.

Hele sagen begyndte at rulle, da billeder af Harriet Robson med blå mærker og blod løbende fra munden dukkede op på sociale medier.

De blev fjernet efter et par timer, men sendte Greenwood ud i et gevaldigt stormvejr, som har ført til anholdelse og en suspendering fra Manchester United. Desuden er der blevet delt en rystende lydfil, hvor man hører et skænderi med en mand, der formodes at være Greenwood.

Blandt andet truer manden kvinden med, at hun ikke må nægte ham sex igen.

Det kan du læse mere om her.

Foto: Screenshot - Manchester Uniteds hjemmeside Vis mere Foto: Screenshot - Manchester Uniteds hjemmeside