Han er blevet anklaget og undersøgt for sexchikane af flere af sine medarbejdere.

Og derfor måtte den 80-årige franske fodboldboss Noël Le Graët tirsdag trække sig fra sit hverv som præsident for det franske fodboldforbund, FFF.

Men blækket på opsigelsen var knapt tørt, før den erfarne franskmand landede et nyt - og stort - job.

For FIFA-præsidenten Gianni Infantino har nemlig fundet plads til Le Graët i det internationale forbund, hvor franskmanden fremover skal lede FIFA's kontor i Paris.

Noël Le Graët har fået thumbs up fra FIFA-præsident Gianni Infantino. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Noël Le Graët har fået thumbs up fra FIFA-præsident Gianni Infantino. Foto: FRANCK FIFE

Det fortæller Eric Borghini fra det franske fodboldforbund ifølge RMC Sport.

»Præsidenten blev ansat i FIFA af Gianni Infantino. Han (Le Graët, red.) skal lede Paris-kontoret. Han blev valgt på grund af sine evner, ekspertise og erfaring,« lød det fra Borghini.

Den nye leder af FIFA's Paris-kontor, Le Graët, har selv afvist anklagerne om sexchikane, som det franske magasin So Foot stod bag at afsløre.

»Det er sådan set meget simpelt. Han springer på alt, der rører sig,« var den rystende udmelding fra en tidligere ansat under Le Graët til avisen, der desuden bragte tre sms'er, som den nu tidligere præsident skulle have sendt til tre forskellige ansatte.

'Kom og spis hos mig i aften'

'Jeg kan bedst lide blondiner, så hvis det lyder som noget for dig …'

'Du har virkelig en flot krop, jeg ville gerne have dig i min seng'

Senere affejede Le Graët de påståede anklager ved at sige, at han ikke kunne finde ud af at sms'e. Det forklarede han i radioprogrammet 'Rothen s'enflamme'.

Philippe Diallo, der er vicepræsident i det franske forbund, overtager midlertidigt tøjlerne for Le Graët.

Det gør han indtil 10. juni, datoen for forbundets næste generalforsamling.