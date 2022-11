Lyt til artiklen

Efter en årelang strid kan den tidligere vicepræsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Jack Warner blive udleveret fra hjemlandet Trinidad og Tobago til USA i en sag om korruption.

Det har en dom fra retten i London fastslået, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Jack Warner er blandt andet anklaget for korruption i forbindelse med tildelingen af værtskabet for VM i fodbold i 2018.

Her endte Rusland som bekendt med at afholde VM, og Warner er mistænkt for at have modtaget et millionbeløb for at stemme på landet.

Jack Warner har i de seneste syv år – siden maj 2015 – kæmpet mod at blive udleveret til USA. Han havde appelleret en tidligere dom, der fastslog, at han skulle udleveres.

Det var den højeste retsinstans i London, som torsdag enstemmigt afviste Jack Warners appel.

I september 2015 blev Jack Warner udelukket fra al fodbold på livstid af den etiske komité i Fifa.

Komiteen fandt det bevist, at Warner stod bag adskillige og gentagne ulovlige og uetiske handlinger i de forskellige positioner, han sad på i fodboldverdenens top.

Jack Warner var vicepræsident i Fifa og præsident for CONCACAF, fodboldforbundet for Nord- og Centralamerika samt Caribien, frem til 2011, hvor han måtte stoppe begge steder efter anklager om korruption.

Helt specifikt mener anklagemyndigheden i USA, at Jack Warner som Fifa-vicepræsident blev betalt med fem millioner dollar gennem skuffeselskaber for at skaffe stemmer til Rusland.

Jack Warners rolle som præsident i CONCACAF gav ham enorm indflydelse, som kunne hjælpe den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter, mener den amerikanske anklagemyndighed.

I 2015 var dommen fra Fifas etiske komité mod Jack Warner hård. Ifølge Fifa havde Jack Warner handlet ulovligt i sit embede.

– Han var en hovedaktør i aftalerne omkring tilbud, accept og modtagelse af uoplyste og ulovlige betalinger – samt øvrige aftaler om betaling, lød det i en meddelelse fra Fifas etiske komité.

79-årige Jack Warner nægter sig skyldig i anklagerne, og han oplyser torsdag, at han vil kæmpe videre for at rense sig selv og undgå udlevering til USA.

