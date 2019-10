Det var umuligt for fodboldklubben AaB at spille pokalkampen mod HB Køge onsdag aften, da den midlertidigt lukkede Storebæltsbro betød, at AaB's materialer ikke nåede frem i tide.

Det siger AaB-direktør Thomas Bælum.

- Al vores materiale står fem kilometer fra Nyborg og har stået der stort set hele dagen. Og udsigten, til at det kom, var ikke god. Derfor måtte vi udskyde kampen til en anden dag.

- Vi kan ikke spille uden det udstyr, der er deri. Det er simpelthen udelukket, siger Bælum.

Det strandede materiale omfatter fodboldstøvler og løbesko, som holdet skal bruge til opvarmningen, samt medicinsk udstyr, bandager, kosttilskud og tilskud til drikkedunke, der er nøje afmålt til hver spiller, forklarer Bælum.

AaB-truppen tog turen til Sjælland i fly tidligere onsdag og var altså klar til kamp, mens materialerne blev fragtet til lands.

Kampen blev i første omgang udskudt fra klokken 18 til 19.30, og i HB Køge-lejren havde man gerne set, at kampen blev afviklet onsdag i stedet for at flytte den til en anden dag.

HB Køge-direktør Per Rud har til holdets hjemmeside udtalt kritik mod det nordjyske hold. Han mener ikke, at AaB har vist forståelse over for tilskuere og sponsorer, der var mødt frem til kampen.

Men Bælum insisterer på, at AaB ikke kunne have handlet anderledes.

- Jeg er lige så skuffet. Vi havde også fans, der var på vej herover, og det kan jeg kun beklage.

- Skuffelsen forstår jeg godt, men det står for egen regning, om de vil pege fingre, siger Bælum.

Onsdag aften tager nordjyderne flyet tilbage til Aalborg, og torsdag vil han kontakte Dansk Boldspil-Union (DBU) for at få fastsat en ny dato for pokalkampen.

