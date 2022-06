Lyt til artiklen

Bølgerne går højt, når de nordiske lande mødes indbyrdes, og det er gårsdagens landskamp mellem Norge og Sverige et lysende klart eksempel på.

På banen var der intriger mellem den norske verdensstjerne Erling Haaland og den svenske forsvarer Alexander Milosevic, der var i masser af dueller undervejs i kampen – og dramaet tog en drejning, da Haaland scorede.

Han stoppede op og stirrede på Milosevic, inden han fortsatte ud mod tilskuerne med en tyssende finger for munden, og da Haaland skulle forklare sin jubelscene anklagede han svenskeren for at have været noget hård i munden.

»Først kaldte han mig en luder. Det kan jeg trygt sige, at jeg ikke er – og så sagde han, at han ville brække mine ben. Men halvandet minut senere scorede jeg. Det var fint,« sagde Haaland til norsk TV 2 efter kampen.

Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Foto: TT NEWS AGENCY

I den norske lejr har den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth rettet samme anklage mod Milosevic.

»Jeg blev også kaldt en luder. Der kom nogle skældsord mod mig der også, så han kan vist godt lide det udtryk,« sagde Sørloth til Nettavisen og kaldte den svenske forsvarers opførsel for barnlig.

Men i den svenske lejr modsætter Milosevic – der har fortid i Vejle – sig anklagerne.

»Jeg kan ikke helt huske, hvad jeg sagde. Men jeg sagde ikke det,« siger han ifølge Dagbladet og tilføjer, at han ikke har forståelse for, hvorfor Haaland fortæller om det, der bliver sagt på banen:

Foto: JORGE GUERRERO Vis mere Foto: JORGE GUERRERO

»Det som siges på banen, det bliver på banen. Det er ikke noget, som man har brug for at snakke om udenfor.«

Han bakkes op af sin landsholdskammerat, Ludwig Augustinsson.

»Generelt kan man sige, at der siges meget på banen, så jeg tænker ikke, at man skal gå ud og beklage sig over det, der bliver sagt. Det bliver ofte på banen, så jeg forstår ikke engang, hvorfor han går ud og siger det. Og jeg ved heller ikke, om Milosevic sagde det.«

»Hvad der sker på banen, det bliver på banen, og der er meget bullshit. Det er topniveau, så det er ikke noget at græde over,« siger Augustinsson til Expressen.

Hvad der er sikkert og vist, det er, at Norge og Haaland tog sejren på banen, da det endte 2-1 til Ståle Solbakken og de norske tropper.

De to hold mødes igen den 12. juni, når Norge er værter for det omvendte opgør i Nations League.