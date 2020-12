Sprogtest skulle hjælpe Suarez til italiensk pas inden skifte. Derfor forsøgte man at snyde, lyder anklage.

Den italienske fodboldklub Juventus er under mistanke for at have hjulpet Luiz Suarez med at snyde til en eksamen i italiensk.

Det oplyser anklagere i byen Perugia.

Sprogtesten var et første skridt for uruguayaneren i forhold til at få et italiensk pas inden et muligt skifte fra Barcelona til den italienske storklub.

Handlen blev siden skrinlagt, og Suarez skiftede i stedet til Atletico Madrid.

De italienske meste havde brug for, at Suarez fik et italiensk pas, da holdet allerede havde opbrugt sin kvote af spillere uden for EU.

- Vores efterforskning har hjulpet os med at forstå, at i begyndelsen af september forsøgte ledere i Torino-klubben - også på allerhøjeste niveau - at "accelerere" anerkendelsen af Suarez' italienske statsborgerskab, lyder det i en meddelelse fra anklagere i Perugia.

Det var netop ved universitetet i Perugia, at testen fandt sted.

Her er universitetets ledere blevet beskyldt for at give Suarez spørgsmålene på forhånd.

Den beskyldning har anklagerne fredag gentaget.

Juventus udtaler, at klubben føler sig sikker på, at efterforskningen vil vise, at sportsdirektør Fabio Paratici er uskyldig.

/ritzau/AFP