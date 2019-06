Søvnløse nætter, antidepressiv medicin og angstanfald.

Den brasilianske model Najila Trindade åbner nu op for hvordan hverdagen er, efter hun har stået frem og anklaget fodboldspilleren Neymar for voldtægt.

Det sker i et interview med det brasilianske tv-program Domingo Espectacular.

»Jeg har brug for at komme mig. Jeg har det ikke godt. Jeg har angstanfald, og jeg kan ikke tage mig af min egen søn,« fortæller hun.

26-årige Najila Trindade fortryder, at hun genaktiverede sin Instagram-profil. Det var her, hun kom i kontakt med fodboldstjernen.

I interviewet bliver Najila Trindade nødt til at tage flere pauser, mens hun fortæller om det, der angiveligt skete på et hotelværelse i Paris den 15. maj.

»Jeg kan ikke sove, jeg kan ikke spise, og jeg har tabt mig 10 kilo den sidste uge,« fortæller hun.

Neymar har efterfølgende været ude og pure afvise anklagerne fra den 26-årige model og mener, at det er ‘en fælde’, og at der er tale om ‘et afpresningsforsøg’.

Den 26-årige model har tidligere fortalt, hvordan hun kom i kontakt med fodboldstjernen på Instagram, hvorefter de aftalte at mødes i den franske hovedstad.

Neymar er lige nu anklaget for at have begået en voldtægt på et hotelværelse i Paris den 15. maj.

På hotelværelset var den 27-årige Paris Saint-Germain-stjerne - ifølge kvinden - voldelig, inden han derefter voldtog hende.

I det nye interview forsøger hun også at undgå at snakke om fodboldstjernen direkte.

Men mareridtet er ikke til at komme udenom, og i dag fortryder hun særligt én ting.

»Hvis jeg ikke have genaktiveret min Instagram-profil..Hvis jeg stadig havde den privat og deaktiveret siden januar, så havde jeg haft et liv i fred nu,« forklarer hun.

Neymar forlod for nyligt den brasilianske landsholdslejr med en ankelskade, der dermed holder ham ude Copa America.