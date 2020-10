Et astronomisk skattesmæk!

Det har de spanske myndigheder smidt i hovedet på fodbold-superstjernen Neymar.

Beløbet, som brasilianeren skylder, er ifølge de spanske skattemyndigheder på 34,6 millioner euro - det svarer til næsten 260 millioner kroner. Og generelt er det alt andet end småbeløb, som spiller ind i den skattesagen.

Paris Saint-Germain-angriberen spillede i FC Barcelona fra 2013 til 2017, inden han skiftede til PSG i den største transfer nogensinde. Det er blandt andet fra den handel, at de manglende skattepenge muligvis skulle stamme fra.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som har undersøgt sagen hos de spanske myndigheder, som dog ikke kan oplyse, om dette er korrekt.

Derudover skulle der være uoverensstemmelser i forbindelse med Neymars transfer til FC Barcelona fra Santos samt med Neymars kontraktforlængelse med FC Barcelona i 2016.

Tilbage i 2013 proklamerede den spanske storklub, at Neymar-købet kostede 57,1 millioner euro. Men ifølge de spanske myndigheder betalte klubben 83,3 milioner euro til Santos.

Der spekuleres i, at de mange millioner i difference på de to beløb er gået direkte i lommen på Neymar.

(From L) Brazil and FC Barcelona forward Neymar, Brazil and FC Barcelona defender Dani Alves, Argentina and FC Barcelona forward Lionel Messi, and Portugal and Real Madrid forward Cristiano Ronaldo pose on stage after being selected in the 2015 FIFA FIFPro World XI during the 2015 FIFA Ballon d'Or award ceremony at the Kongresshaus in Zurich on January 11, 2016. AFP PHOTO FABRICE COFFRINI Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere (From L) Brazil and FC Barcelona forward Neymar, Brazil and FC Barcelona defender Dani Alves, Argentina and FC Barcelona forward Lionel Messi, and Portugal and Real Madrid forward Cristiano Ronaldo pose on stage after being selected in the 2015 FIFA FIFPro World XI during the 2015 FIFA Ballon d'Or award ceremony at the Kongresshaus in Zurich on January 11, 2016. AFP PHOTO FABRICE COFFRINI Foto: FABRICE COFFRINI

Neymar har tidligere hevet FC Barcelona i retten for ikke at have betalt en bonus på 26 millioner euro i forbindelse med kontraktforlængelsem i 2016.

Den sag tabte den brasilianske stjerne, som i stedet skulle betale 6,8 millioner euro til sin tidligere arbejdsgiver.

Neymar er ikke den første af fodboldens superstjerner, som har været i skattemyndighedernes søgelys i Spanien.

Både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har tabt sager om skattesnyd i millionklassen.