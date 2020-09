Peter Ankersen havde ikke regnet med, at han skulle være tilbage i FC København efter én sæson.

Peter Ankersen er tilbage i FC København, som lørdag præsenterede ham som ny spiller i truppen.

Det er tredje gang i karrieren, at den 30-årige højre back vender hurtigt tilbage efter et ophold i udlandet.

Første gang tog han fra Rosenborg til Esbjerg efter mindre end et halvt år i Norge. Nogle år senere gik turen fra østrigske Salzburg til FCK efter et år, og nu er han igen tilbage i den danske hovedstad efter én sæson i italienske Genoa.

Den hurtige genforening kommer bag på hovedpersonen selv.

- Jeg har hele tiden vidst, at jeg gerne ville retur til FCK på et tidspunkt, siger Peter Ankersen til klubbens hjemmeside.

- Det er kommet lidt tidligere, end jeg forventede, men det viste sig, at timingen var den rigtige nu for alle parter, og så var der ingen tvivl hos mig.

- FCK er min klub, og det er her, jeg føler mig hjemme som fodboldspiller, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, siger han.

Det blev til 175 kampe i FCK-trøjen under Ankersens første ophold i klubben. På fire sæsoner vandt han tre danske mesterskaber og to pokaltitler.

I den forgangne sæson, mens Ankersen var i Italien, fandt FCK ikke samme niveau i de hjemlige turneringer og blev nummer to i Superligaen.

I indeværende sæson er holdet startet med to nederlag i to kampe i ligaen, mens to sejre i Europa League-kvalifikationen har sendt holdet i playoffrunden.

FCK's nuværende niveau bekymrer ikke Ankersen.

- Holdet har fået en skidt start i Superligaen, og det skal vi alle være med at vende i en fart. Jeg synes, at det er en spændende og god trup, jeg bliver en del af, og jeg kender kvaliteterne hos de spillere, der er her.

- Derfor er jeg også helt overbevist om, at vi hurtigt viser, hvor stærke vi er. Jeg vil gøre alt for at bidrage så hurtigt som muligt, siger han.

/ritzau/