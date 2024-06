Peter Ankersen spillede fredag sin sidste kamp i FCK-trøjen. I hans sidste optræden blev det til et oplæg.

FC København vandt fredag 2-1 over Randers FC i sæsonens sidste kamp, der samtidig var den sidste kamp for Peter Ankersen i FCK-trøjen.

I slutningen af marts meldte FCK ud, at kontrakten med klubbens højre back ikke blev forlænget, og han derfor var i gang med sin sidste halve sæson i klubben.

- Det kunne ikke slutte bedre. At hjælpe klubben med at kvalificere sig til europæisk fodbold og blive hyldet på den måde i Parken, det kunne jeg ikke i min vildeste fantasi drømme om, siger Ankersen til Viaplay efter fredagens kamp.

Ankersen sluttede sin sidste kamp af med at lave et oplæg, da han i anden halvleg sendte et indlæg ind til Mohamed Elyounoussi, der flugtede bolden i mål.

- Jeg har fokuseret på at slutte godt af. Det er det eneste, der har været i mit hoved. Jeg synes, at jeg har formået at bevise, at jeg stadig er en god fodboldspiller, og det er vigtigt for mig i mit fremtidige valg af karriere, lyder det fra Ankersen til Viaplay.

Ankersen kom til FCK i 2015 - i første omgang på en lejekontrakt fra Red Bull Salzburg.

Det blev vekslet til en permanent kontrakt, mens han i 2019 drog til Genoa i Italien. Det blev dog ingen succes, og efter et år vendte han retur til FCK.

I alt er det blevet til 52 oplæg i FCK, hvilket er flest i klubbens historie.

- Jeg har været stolt og glad over at få lov til at repræsentere denne her klub i otte år, lyder det fra højrebacken til Viaplay.

- Jeg har fra første dag følt mig hjemme, og jeg føler virkelig også, at jeg har skrevet mit navn ind i historiebøgerne. Så det betyder enormt meget at blive hyldet på denne måde, så jeg er taknemmelig.

/ritzau/