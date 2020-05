Det gik lige så godt for Yussuf Poulsen.

Danskeren var kommet godt i gang i RB Leipzig efter coronapausen med to mål og to assister i de første to kampe, hvor han sågar også bar anførerbindet.

Men nu er der kommet malurt i bægeret for angriberen. Poulsen pådrog sig således en ankelskade i søndagens kamp mod Mainz og er ude på ubestemt tid.

Det skriver RB Leipzig på sin twitterprofil mandag aften.

- Yussuf Poulsen blev ramt af en ledbåndsskade i sin højre ankel i gårsdagens kamp og vil være ude i den kommende tid, lyder det.

Søndag var ellers lidt af en festdag for Yussuf Poulsen. Ud over mål og assister i storsejren over Mainz kunne han således fejre 250-kampjubilæum som den første spiller i klubbens ganske vist forholdsvis korte levetid.

Poulsen kom til RB Leipzig fra Lyngby i 2013 og har været med på det meste af klubbens rejse fra de lavere rækker til Bundesligaen.

RB Leipzig ligger i øjeblikket på tredjepladsen i Bundesligaen med syv point op til førerholdet Bayern München.

/ritzau/