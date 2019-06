'Uskarpt', 'skuffende' og 'for dårligt'!

Fans og kritikere var ikke i tvivl om, at Danmark burde have vundet på hjemmebane over Irland, og at de største syndebukke efter 1-1-resultatet i den vigtige EM-kvalifikationskamp var angriberne.

Særligt Martin Braithwaite og Nicolai Jørgensen stod for skud efter endnu en målløs landskamp fra d'herrers fødder.

»Vi er der for at lave mål, så når vi scorer mål, er det fantastisk, når vi ikke gør, er der kritik. Det skal vi kunne leve med. Det er helt korrekt set, at vi skulle have gjort det bedre.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Sådan lyder det fra en ærlig og afklaret men skuffet Martin Braithwaite, som igen mod Irland gik målløs fra en landskamp.

»Nogen gange er der ikke chancer for at score mål, men det kan man ikke sige om i går. Der var rigeligt med chancer. Det er svært at forklare, hvad der lige gør, om bolden ryger ind eller ej. Nu skal vi bare forblive positive og være klar til at tage revanche på mandag,« siger Braithwaite.

Siden efteråret har den hurtige angriber været fast starter på venstrekanten. I alt er han noteret for tre mål i 32 landskampe.

Selvom der står flere varme konkurrenter på spring til at få chancen på de offensive pladser - eksempelvis FCK-topscorer Robert Skov, Jacob Bruun Larsen fra Borussia Dortmund og Kasper Dolberg - satser Braithwaite på at få genvalg mod Georgien på mandag:

»Det skal jeg ikke fokusere på. Sådan er det, når man er fodboldspiller. Der står altid folk på spring til at tage ens plads.«

Nicolai Jørgensen er også fortrøstningsfuld, på trods af at han heller ikke leverede sin skarpeste indsats i rødt og hvidt som frontangriber mod Irland - og blandt andet brændte en stor chance i anden halvleg.

»Jeg føler mig ikke ramt på selvtilliden. Jeg havde en stor chance i går, hvor der skulle have været mål. Det kan ske. Det skal jeg ikke tænke for meget over, ud over at jeg skal have hævn mod Georgien,« siger angriberen, som kan se tilbage på blot én scoring i sin seneste 14 optrædener for Danmark.

Han er enig med Braithwaite i, at det er helt fair og normalt, at angribere får røg, når de skyder med løst krudt.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men han mener ikke, det påvirker ham negativt.

»Sådan er det at være angriber. Man får kritik, når man ikke scorer, det giver mening. Jeg er ikke ligeglad med det. Man tager det til sig og vil gerne vise, at man kan score mål. Men den største kritik er den, man giver sig selv,« siger den 28-årige Feyenoord-angriber.

Danmarks midtbanekriger Thomas Delaney mener modsat de to angribere, at kritikken af dem er lidt unfair. Det er hele holdet, som bærer ansvaret, hvis Danmark ikke formår at score, mener han:

»Folk skal bare køre på med deres kritik og sige, at vi scorer for få mål. Men jeg vil ikke sige, at det er angribernes skyld. Jeg har selv gode muligheder mod Irland, hvor jeg kommer ind i boksen. Det er ikke nødvendigvis vores angribere, der skal score. Vi skal alle være skarpere.«

Nicolai Jørgensen mener da også, at der er ting i Danmarks spillestil, som gør, at angriberne til tider har svære vilkår.

»Vi spiller måske lidt på en måde, hvor midtbane og kantspillere også skal komme frem til chancer. Jeg vil gerne mere på bolden. Men mit job er også at stække deres forsvar og skabe plads til de andre. Det passer mig fint nok,« siger angriberen, som kun har et enkelt reelt træningspas til at rette sigtekornet ind, inden Georgien venter i den næste opgave i EM-kvalen.

Her er missionen klar:

»Jeg skal bare sparke tusind bolde i mål til træning.«