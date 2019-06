Yussuf Poulsen og Nicolai Jørgensen er sikre på, at Danmark nok skal finde effektiviteten frem mod Georgien.

Angriberne Nicolai Jørgensen og Yussuf Poulsen er ikke bekymret. Det danske fodboldlandshold nok skal finde skarpheden frem i mandagens EM-kvalifikationskamp mod Georgien.

Formår Danmark at skabe ligeså mange chancer som i fredagens 1-1-kamp mod Irland, skal Danmark nok få scoret mere end en enkelt gang, mener de.

- Det var frustrerende, at vi ikke fik scoret flere mål mod Irland, for vi spillede rigtig godt, og vi fik skabt chancer til mange flere mål. Men vi fik ikke scoret mere end et, og så scorede de på den eneste chance, som de havde.

- Det var irriterende, men der er ikke andet for end at score på mandag, og det skal vi nok komme til, siger Nicolai Jørgensen.

Yussuf Poulsen ser heller ikke nogen grund til at være bekymret for danskernes evne til at score mål.

- Vi skal ikke male fanden på væggen, fordi vi spillede en enkelt kamp, hvor bolden ikke gik ind. Når vi laver tre mål på mandag, skal alle nok sige, at vi ser skarpe ud, siger Yussuf Poulsen.

De brændte begge en stor målchance mod irerne, men det har ikke tappet troen på egne evner.

- Jeg føler mig ikke ramt på selvtilliden. Jeg havde en stor chance mod Irland, hvor der skulle have været mål. Men det var en af de dage, hvor den ikke gik ind.

- Det gør ikke noget, at det ligger lidt i baghovedet, for det kan gøre en mere opsat på at gøre det godt efter en brændt chance.

- Man kan sparke 1000 bolde i mål til træning, men nogle gange er man sgu også bare lidt uheldig i kamp, siger Nicolai Jørgensen.

Yussuf Poulsen er også opsat på revanche.

- Det ændrer ikke noget for os, at vi har brændt chancer - heller ikke for mig personligt. Jeg bliver stadig ved med at tage chancer, siger Poulsen.

Ligesom de øvrige spillere fra startopstillingen mod Irland havde Yussuf Poulsen og Nicolai Jørgensen en let restitutionstræning lørdag.

De andre spillere testede til gengæld skarpheden med skudøvelser i mere end en halv time.

