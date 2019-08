Den polske angriber Robert Lewandowski forlænger sin kontrakt med Bayern München til sommeren i 2023.

Bayern München kan nyde godt af Robert Lewandowskis evne til at score mål i de kommende fire år.

Den 31-årige angrebsprofil forlængede torsdag kontrakten med det tyske mesterhold, så parterne har papir på hinanden frem til juni 2023, oplyser Bayern på klubbens hjemmeside.

- Bayern er blevet mit sportslige hjem, og vi har det som familie godt i München. Jeg er overbevist om, at vi (Bayern og Lewandowski, red.) vil opnå meget i de kommende år.

- FC Bayern er en af de tre største klubber i verden, og vi har et fremragende hold. Jeg er stolt over at være en del af denne klub, siger Robert Lewandowski til hjemmesiden.

Robert Lewandowski slog igennem i Borussia Dortmund fra 2010, men han skiftede før sæsonen i 2014/15 til Bayern.

Han har indtil nu været med til at vinde fem tyske mesterskaber med klubben, og han har scoret 197 mål i 246 kampe for klubben.

/ritzau/