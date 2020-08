Som dreng beundrede Jonas Wind bomberen Dame N'Doye. Nu påtager han sig ansvaret for at erstatte målslugeren.

Tidernes farligste FC København-spiller, Dame N'Doye, er fortid i den danske hovedstadsklub, som skal have fundet ud af, hvem der skal udfylde hullet efter den målfarlige senegaleser.

Det mest oplagte bud på FC Københavns næste store målsluger er 21-årige Jonas Wind, og han ser sig selv som en spiller, der nu skal tage et større ansvar.

- Det er ærgerligt, at han ikke er her mere. Man kan godt sige, at det kommer til at give mig større ansvar, og det har jeg det fint med, siger Jonas Wind.

Afskeden med N'Doye blev først offentliggjort i sidste uge. Onsdagens Europa League-ottendedelsfinale mod Istanbul Basaksehir bliver derfor københavnernes første kamp efter angriberens afsked.

Jonas Wind havde ellers håbet, at N'Doye ville blive i enten en sæson mere eller som minimum, indtil Europa League var færdigspillet.

- Det er da underligt at sige farvel til ham. Jeg er sikker på, at alle i klubben havde håbet, at han ville blive, men det skulle ikke være sådan.

- Siden jeg var lille, har han været mit store idol, og det har været et privilegium at spille sammen med ham i angrebet, og det er noget, jeg er stolt af at have gjort. Vi havde et rigtig godt samarbejde i sidste sæson, siger Jonas Wind.

FCK-anfører Carlos Zeca betegner det også som en bet at miste den 35-årige senegaleser.

- Det er et stort tab for alle. Vi ved, hvor vigtig han er for os - ikke bare som spiller, men også fordi han er en fantastisk person. Det er svært at sige farvel til en spiller med sådan en historie, og alle elsker ham.

- Men livet går videre, og jeg håber det bedste for ham, og så må vi fortsætte med at arbejde med vores hold uden ham, siger Zeca.

I fankredse er Dame N'Doye betegnet som en klublegende, og mange fans havde da også gerne set ham få en ny kontrakt.

Ståle Solbakken understreger atter, at der ikke er dårlig stemning mellem ham og N'Doye, selv om parterne ikke kunne nå til enighed om en ny aftale.

- Jeg snakkede med ham igen i dag i fire-fem minutter. Han er okay, vi er okay.

- Vi har haft et tæt forhold gennem mange år, også da han spillede i andre klubber. Han forlader FCK på toppen.

- Vi gav ham, hvad vi synes, var et fair tilbud, fordi han er en god spiller og en vigtig person. Jeg kunne ikke se, hvad vi ellers skulle have gjort. Mange klubber ville næppe have givet ham noget tilbud. Det gjorde vi, men han var ikke enig i det, vi tilbød ham, siger Ståle Solbakken.

FCK's kontrakttilbud var blandt andet baseret på, at Dame N'Doye på grund af en udfordret fysik ikke kan spille lige så mange kampe som tidligere, og han er sjældent på træningsbanen.

Ståle Solbakken kan derfor heller ikke svare på, om afskeden reelt har nogen indflydelse på onsdagens kamp mod Basaksehir.

- Spørgsmålet er, om han havde været klar til at spille, siger Solbakken.

/ritzau/