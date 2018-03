I vidoen øverst kigger Danmarks landstræner, Åge Hareide, tilbage på landsholdsåret 2017

Fodbold handler om at lave flere mål end modstanderen. Og så er det vigtigt, at man har andre end Christian Eriksen til at score.

Derfor vil kampen om de seks angrebspladser i Danmarks VM-trup være benhård foråret igennem. Det fornemmer man på Åge Hareide, som tirsdag udtog sin trup til de to VM-testkampe mod Chile og Panama, og som vil have de angribere i den skarpeste forfatning med til Rusland.

Nordmanden lagde efter pressemødet i DBUs hovedkvarter op til, at spillet om undgå at trække sorteper blandt de syv mere eller mindre formstærke angribere, som kæmper om seks VM-pladser, er sat igang.

»Jeg skal i hvert fald have seks mand med til Rusland, så der er helt sikkert en, der falder fra. Vi skal have dobbeltdækning på de positioner,« siger Hareide, som skal frasortere enten Andreas Cornelius, Nicklas Bendtner, Yussuf Poulsen, Pione Sisto, Martin Braithwaite, Viktor Fischer eller Nicolai Jørgensen, inden det går løs ved VM.

»Kriterierne er, om man har gjort det godt sidste år. Henover vinteren er det meget forskelligt, hvor meget de har spillet. Bendtner i Rosenborg har eksempelvis lige startet sin sæson, og har ellers mest rendt rundt på ski oppe i Norge. Så nu skal vi så se dem an til træning, og så skal vi vurdere, hvor godt de gør det i deres klubber i de næste to måneder,« siger landstræneren.

Som en ekstra krølle på halen udviser flere af de syn angrebskandidater svingende form, hvor de særligt siden nytår har haft svært ved at ramme målet.

Det bekymrer dog ikke Åge Hareide.

»Vi må håbe, at det forbedrer sig. Ellers skal Eriksen lave alle målene igen. Og det er for sårbart - og for hårdt arbejde for ham. Men her i marts måned er jeg ikke bekymret. Lige nu holder vi fokus på at holde sammen på holdet og få trænet og spillet sammen. Men selvfølgelig skal vi kigge på, om spillerne får nok minutter, og om de er i god nok form i forhold til at kunne være med til VM.«

De syv danske angribere i Hareides trup har skudt med løst krudt i 2018. Her er deres målstatistik gældende fra nytår:

Andreas Cornelius

Atalanta

11 kampe/1 mål

I alt i sæsonen:

26 kampe/6 mål

Overordnet set har den tidligere FCK’er klaret overgangen fra Superligaen til Serie A fornemt. Efter et godkendt efterår på det spændende Atalanta-mandskab, har han dog haft svært ved at ramme målet siden nytår

Nicolai Jørgensen

Feyenoord

11 kampe/1 mål

I alt i sæsonen:

29 kampe/10 mål

Sidste års topscorer i Æresdivisionen fik en stor del af efteråret ødelagt. Han har dog ikke helt glemt at score mål, efter han er vendt tilbage på holdet. I 2018 er han dog kommet skidt fra land målscoringsmæssigt.

Nicklas Bendtner

Rosenborg BK

1 kamp/0 mål

I alt i sæsonen:

23 kampe/17 Mål*

*Siden august 2017

Bendtner var flyvende i efteråret, hvor han hamrede mesterskabet hjem til Rosenborg og også leverede mål og gode præstationer i Europa. Spillede i weekenden den første kamp i den nye norske sæson, men gik fra banen målløs.

Martin Braithwaite

Bordeaux

10 kampe/1 mål*

I alt i sæsonen:

27 kampe/6 mål**

*inkl. 4 kampe/1 mål for Middlesbrough

** Inkl. 21 kampe/6 mål for Middlesbrough

Den hurtige kantangriber har endnu til gode at komme på tavlen for sin nye franske klub, som han har spillet seks kampe for. Eneste fuldtræffer i 2018 er derfor fortsat fra en pokalkamp med Middlesbrough den 6. januar.

Yussuf Poulsen

RB Leipzig

11 kampe/0 mål

I alt i sæsonen:

31 kampe/4 mål

Han er hurtig, brølstærk, en skarp dribler. Men score mål har aldrig været Bundesliga-danskerens force. I denne sæson er det blevet til fire mål i 31 kampe. Det er derfor heller ikke overraskende, at han endnu har til gode at score i 2018.

Pione Sisto

Celta Vigo

10 kampe/2 mål

I alt i sæsonen:

28 kampe/5 mål

I efteråret var det kun Lionel Messi, der overgik Sisto i mål og assists i La Liga. Den dansek driblekonges forrygende form er dog efter nytår blevet vekslet til halvsløje præstationer og en deraf følgende manglende selvtillid.

Viktor Fischer

FC København

8 kampe/4 mål

I alt i sæsonen:

20 kampe/5 mål*

*Inkl. 12 kampe/1 mål for Mainz 05

Modsat sine angrebskollegaer har Fischer i den grad fået gang i mål, form og selvtillid i det nye år. Klubskiftet til FC København er der vist ingen, der kan betvivle, efter at Fischer lang om længe igen viser, hvad talentet indeholder.