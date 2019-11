Simon Kjær mente, at Danmark spillede skidt mod Irland, men det var kendetegnede, at resultatet kom i hus.

Danmark skal til EM næste sommer, men det holdt hårdt, da billetten blev sikret med 1-1 ude mod Irland.

Åge Hareides tropper spillede en uskøn kamp, og Irland havde de fleste chancer særligt i slutfasen, inden danskerne kunne juble, heriblandt anfører Simon Kjær.

- Jeg er pisse stolt. Vi spillede en forfærdelig kamp, men vi fik resultatet, der skulle til, hvilket er kendetegnende for os under Hareide. Det er fantastisk, at vi skal til EM, indleder Simon Kjær til Kanal 5 og sætter flere ord på kampen.

- Vi var forfærdelige med bolden i dag, men havde faktisk godt styr på det i første halvleg. I anden halvleg vidste vi, at de ville komme med energi og mange indlæg, og så kan tilfældigheder ske.

- Men arbejdsindsatsen og holdindsatsen kunne man ikke sætte en finger på. Det handlede om resultatet, vi var kyniske, og nu skal vi bare nyde det, siger Simon Kjær.

Keeper Kasper Schmeichel var heller ikke imponeret over den danske indsats, men det var han ligeglad med, efter at EM-pladsen var hjemme.

- Det skulle ikke gå så vidt, og man kan roligt sige, at vi ikke spillede vores bedste kamp. Det var en modbydelig kamp, men det er lige meget, siger Kasper Schmeichel.

/ritzau/