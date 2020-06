Nu er det op til spillerne, siger Markus Halsti, efter at cheftræner Lars Olsen har vinket farvel til Esbjerg.

Der er ingen undskyldninger tilbage for spillerne.

Det siger anfører Markus Halsti i kølvandet på, at Lars Olsen er afgået som cheftræner i Esbjerg efter en mistillidserklæring fra spillertruppen.

- Nu er det op til os spillere at træde frem og vise, hvor gode vi er, siger han.

Markus Halsti vil ikke beskrive, hvad der gjorde, at samarbejdet mellem trup og træner ikke længere fungerede, men han fortæller, at det ikke har været en god sæson for Esbjerg.

- Vi bærer selvfølgelig alle sammen ansvaret, men vi har præsteret rigtigt dårligt, og det har bare ikke været et godt match, siger den 36-årige finne.

Markus Halsti og resten af spillertruppen mødtes tirsdag for at diskutere Lars Olsens opsigelse, og hvad der nu skal ske.

- Vi ligger på 13.-pladsen i Superligaen lige nu, og vi kan nok takke Sønderjyske for, at vi ikke ligger på sidstepladsen, siger han.

Og med trænerens afsked er det op til spillertruppen at sørge for, at Esbjerg spiller med i Superligaen i næste sæson, mener Markus Halsti.

- Det er sidste chance for Esbjerg, og nu handler det om at redde klubben fra at rykke ned. Som klubbens anfører bærer jeg en masse ansvar for det, siger han.

Esbjerg oplyste tirsdag morgen i en pressemeddelelse, at Lars Olsen havde trukket sig som cheftræner i klubben, fordi en samlet spillertrup havde udtrykt mistillid til ham.

Klubben har endnu ikke meldt ud, hvem der skal overtage posten.

Esbjerg sluttede grundspillet i Superligaen som nummer 13. Det betyder, at klubben er endt i nedrykningspulje 2, hvor vestjyderne har fem point op til playoffpladsen, der giver dem en mulighed for at overleve i Superligaen.

Lars Olsen blev ansat som cheftræner for Esbjerg i oktober sidste år. Siden da har klubben kun formået at hente to sejre i Superligaen.

/ritzau/