Salzburg slog sensationelt Lazio ud af Europa League efter at have været bagud sammenlagt 2-5 i kvartfinalen.

Salzburg. Salzburg-anfører Alexander Walke var ikke overraskende euforisk, efter at østrigerne torsdag slog italienske Lazio ud af Europa League med en 4-1-sejr på hjemmebane.

Håbet om avancement til semifinalen var således spinkelt, da Lazio bragte sig foran 1-0 ti minutter inde i anden halvleg. Dermed førte holdet 5-2 sammenlagt efter en italiensk sejr på 4-2 i første opgør.

- Det er et mindre mirakel at komme tilbage. Det er utroligt, hvad holdet har præsteret i dag. Vi havde en drømmedag, siger Alexander Walke om østrigernes vilde comeback.

Med 19 minutter tilbage af kampen stod der 1-1, og Lazio lignede et hold på cruisekontrol mod semifinalen.

Men på få minutter scorede Amadou Haidara, Hee Chan-hwang og Stefan Lainer og sendte dermed østrigerne videre i turneringen.

- Det handlede om mentalitet, vilje og mod, siger Alexander Walke efter kampen.

Det er første gang siden 1996, at et hold fra Østrig er i semifinalen i en europæisk turnering.

Salzburg-træner Marco Rose jublede ligesom sin anfører over pladsen i semifinalen. Han håber nu at trække Arsenal, når modstanderen til semifinalen skal findes fredag.

- Det var en fantastisk fodboldaften både for mig og for drengene. Jeg er virkelig stolt af holdet, fordi vi troede på det, og vi fik succes sammen, siger han.

Stefan Lainer, der for alvor startede den alpinske fodboldfest med sin hovedstødsscoring til 4-1, hylder sit holds sejrsvilje.

- Det er utroligt. At vinde 4-1 mod sådan et hold. Det karakteriserer hele sæsonen, at vi aldrig giver op, og at vi bevarer positivismen, siger han.

Lazio-træner Simone Inzaghi siger, at hans hold tilsyneladende fik et blackout i anden halvleg.

- Vi stod med kvalifikationen i vores hænder. Forskellen er, at de havde fem skud mod mål og scorede fire gange. Vi havde også fem skud, men scorede kun et mål, siger han.

