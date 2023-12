Lige nu virker det ikke sandsynligt, at Danmark kan vinde gruppen og komme i semifinalen, mener Ballisager.

Efter at have tabt 0-3 til Tyskland i Nations League fredag aften er muligheden for at kvalificere sig til OL ikke længere i egne hænder på Danmarks fodboldkvinder.

Det rammer anføreren for det danske landshold, Stine Ballisager, hårdt.

- Jeg synes, det er hårdt. Den er svær at sluge. Jeg er følsom nu, det er bare ærgerligt, for vi har spillet så godt. Men de er effektive i dag, og vi ved, at tyskerne er gode. Det rammer os hårdt i dag, siger Stine Ballisager til DR.

Med et enkelt point mod Tyskland kunne Danmark have sikret sig førstepladsen i gruppen og dermed en plads i semifinalerne, hvor der er en OL-billet på højkant.

Med 3-0-sejren blev det i stedet Tyskland, der sikrede sig overhånden. Med en sejr over Wales, der endnu har til gode at få et point i turneringen, kan tyskerne på tirsdag tage førstepladsen i gruppen og dermed også semifinalepladsen.

Taber Tyskland derimod point mod Wales, kan Danmark vinde førstepladsen tilbage med en sejr over Island samme dag.

Så semifinalepladsen er endnu ikke udelukket, men vejen dertil ser svær ud.

- Var det OL-drømmen, der blev slukket det? Helt sikkert. Nu er det i hvert fald ude af vores hænder, siger Stine Ballisager til TV2.

- Vi kan gøre vores mod Island og vinde over dem, hvis Tyskland skulle tabe point. Men lige nu virker det ikke så sandsynligt, at Tyskland skulle tabe point, desværre.

Det var uden den danske profil Pernille Harder på banen, at Danmark tabte til et stærkt tysk mandskab.

Tyskerne scorede to mål i første halvleg, kontrollerede kampen og scorede et tredje mål i overtiden.

Det var et velspillende tysk hold, Danmark mødte. Alligevel mener den erfarne landsholdsspiller Sanne Troelsgaard, at nederlaget er Danmarks egen skyld.

- Jeg synes, at vi har chancerne til det, og de gav os en del chancer i første halvleg. Lige nu må vi se indad, og se, at det nok er vores egen skyld, siger hun til TV 2.

/ritzau/