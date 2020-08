Rygtet har været der i et par måneder. Forhandlingerne har stået på i et par uger. Tirsdag var det tæt på.

Og nu skulle den altså være stensikker. Pierre-Emile Højbjerg bliver ny Tottenham-spiller.

Den danske landsholdsspiller kunne onsdag fejre sin 25-års fødselsdag, og en af verdens mest anerkendte transferjournalister bekræftede torsdag aften, at Pierre-Emile Højbjerg skal til Tottenham.

Italieneren Fabrizio Romano, der arbejder for blandt andre The Guardian og Sky Sports, skriver på sin Twitter-profil, at handlen nu er sikker og slutter sit tweet af med 'Here we go', hvilket han skriver, når handlen ifølge hans kilder er 100 procent sikker.

Højbjerg will join Tottenham on a permanent deal from Southampton, confirmed. Here we go #THFC #Tottenham https://t.co/Ye9iJQBtPD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2020

Torsdag aften bekræftede han altså transferen og økonomien i handlen. Tottenham betaler cirka 140 millioner kroner til Southampton for Pierre-Emile Højbjerg.

Samtidigt skulle Southampton og Tottenham være tæt på enige om en transfer, der sender forsvarsspilleren Kyle Walker-Peters den anden vej. Her skulle der ikke være tale om en byttehandel, men en separat transfer, der udarbejdes på samme tid.

Flere klubber skulle være interesserede i Walker-Peters, men Tottenham skulle være i stand til at hive omkring 100 millioner kroner for Walker-Peters, der ikke har udsigt til spilletid i Tottenham, hvorimod Pierre-Emile Højbjerg er spået til at spille en stor rolle.

Pierre-Emile Højbjerg spillede ungdomsfodbold i BK Skjold, FCK og Brøndby, inden han i 2012 rejste til Bayern München, hvor han fik sin seniordebut. Undervejs i Bayern-tiden var han udlejet til Augsburg og Schalke, inden han i 2016 skiftede til Southampton.