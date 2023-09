For kun en uge siden anede Jesper Lindstrøm ikke, om han var købt eller solgt.

Han stod på affyringsrampen efter endnu en stærk sæson i Frankfurt, og selveste Napoli, de italienske mestre, der et godt stykke tid havde vist interesse for den danske offensivspiller var begyndt at bejle seriøst til landsholdsspilleren.

Men på grund af Napolis udfordringer med at leve op til FIFAs økonomiske spilleregler trak skiftet ud - og Jesper Lindstrøm blev efterladt i et limbo, hvor han slet ikke vidste, hvor pilen pegede hen, før han pludselig blev gennet på en flyver mod Syditalien.

Det fortæller Lindstrøm mandag eftermiddag i landsholdslejren, hvor han er tilbage efter en voldsom tid med klubskifte og debut i det italienske.

»Det har været hektisk, for det gik stærkt til sidst. Men jeg er glad og stolt over, at det er gået den vej. Det er ikke mere end fire-fem år siden, at jeg spillede i Brøndby og nu er jeg her.«

»Det gik op og ned i vinduet, og det ene øjeblik skulle jeg være Frankfurt-spiller og det andet skulle jeg ikke. Det ændrede sig rigtig hurtigt. Til at starte med troede jeg, at skiftet ville lade sig gøre, men så var der Financial Fair Play og nogle spillere, Napoli skulle sælge, før det kunne lade sig gøre.«

»Dagen efter solgte de en spiller, jeg skulle pakke mine ting, sige farvel i Frankfurt og så med et fly fire timer efter. Det gik rigtig stærkt, men jeg er stolt, for det bliver vildt og skiftet passer mig godt,« siger Lindstrøm og tilføjer om den uvished, han befandt sig i:

»Jeg var ikke sikker på noget, før jeg havde tuschen og papiret i hånden. Jeg sad bare derhjemme og vidste hverken til eller fra.«

»Så jeg blev overrasket, da det lykkedes, men var også afklaret med, at det kunne ende på den ene eller den anden måde.«

Med underskriften på plads venter en mere rolig tid nu for Brøndby-darlingen.

»Jeg har glædet mig til, at der skulle ske noget. Nu har jeg skrevet under, kan forberede mig og arbejde med det, og det giver lidt ro. Selvom der nu er en masse ting med hus, forsikringer og pis og lort, som andre heldigvis har taget sig af,« siger han med et stort smil, der vidner om, at han er landet det rette sted.

For over sommeren var der flere skriverier om både Liverpool og RB Leipzig, som bejlere til Lindstrøms underskrift, men beslutningen om Napoli blev taget ud fra særlige parametre.

»Jeg er Liverpool-fan, så det kunne da være en sindssyg fed oplevelse. Men, hvis jeg ikke ville spille der, så kunne jeg lige så godt sidde og se dem i fjernsynet og være i en anden klub.«

»Napoli var et fint skifte, fordi det er en topklub i verden, og de har givet udtryk for, at jeg skal spille og får en masse chancer. Jeg glæder mig til, at det for alvor starter,« siger Lindstrøm.

Før det for alvor starter er den 23-årige spiller dog i aktion for landsholdet, hvor han og resten af truppen møder San Marino og Finland i EM-kvalifikationen denne uge.