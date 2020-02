Et velkendt navn kommer fremover til at tone frem på skærmen hos TV 2.

For Andreas Laudrup er ny fodboldekspert, og han kommer særligt til at have med spansk fodbold at gøre.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

»Man skal ikke tale spansk fodbold med Andreas Laudrup ret mange minutter, før man indser, at han har kæmpe indsigt i denne liga, og jeg er sikker på, at det vil give TV 2s seere og brugere stor fornøjelse i vores transmissioner,« siger Allan Hvid, redaktionschef for blandt andet fodbold, hos TV 2 Sport.

Andreas Laudrup spillede i sin karriere blandt andet i FC Nordsjælland. Foto: Keld Navntoft Vis mere Andreas Laudrup spillede i sin karriere blandt andet i FC Nordsjælland. Foto: Keld Navntoft

Og der går ikke lang tid, før Andreas Laudrup kommer på TV 2-skærmen første gang, for han får allerede sin debut søndag den 9. februar til kampen mellem Real Betis og FC Barcelona.

»Gennem min opvækst i Spanien, som ungdomsspiller og nu som agent har jeg oplevet den helt specielle følelse omkring spansk fodbold. Dén følelse fornemmer man med det samme, når man er på stadion, på træningsanlægget, når man snakker med klubfolk, fans eller er på den lokale tapas-restaurant,« siger Andreas Laudrup, der blandt andet har spillet i FC Nordsjælland, Lyngby og AGF.

Derudover har han spillet ungdomsfodbold i Real Madrid, men karrieren som fodboldspiller sluttede desværre tidligt.

For i 2015 måtte han som blot 24-årig lægge fodboldstøvlerne på hylden, da han var blevet ramt af gigt.

Han prøvede i flere klubber at få hjælp til at komme over sygdommen, men det lykkedes ikke.

»Det var stort set fra den ene dag til den anden. Mine led begyndte at hæve op. Det var forskellige led og dele af kroppen, der blev angrebet. Det tog noget tid at finde ud af, hvad det egentlig var,« fortalte Andreas Laudrup i oktober 2018 til B.T.

I den forbindelse fortalte han også, at selvom han har en kronisk sygdom, rører han sig stadig. Og selvom det ikke altid er let, når symptomerne rammer, lever han fint med sygdommen i dag.

»Det kan nogle gange virke lidt hårdt, når man har rigtig ondt og knap føler, man kan komme ud og gå en tur. Men jeg er heldigvis i en god behandling og kan dyrke motion på nogenlunde niveau – som i hvert fald gør mig glad. Jeg tror, det vigtigste er, at man prøver at finde de positive ting og glæde sig over dem. Og så se, hvad man kan og ikke kan,« sagde Andreas Laudrup dengang.