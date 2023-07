Igen, igen, igen er Andreas Cornelius blevet skadet.

Det betyder, at FC København-angriberen ikke er rejst med holdet til Island for at spille Champions League mod Breidablik.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Han spillede 88 minutter mod Lyngby og gik ud med en meget spændt lyske,« siger cheftræner Jacob Neestrup og fortsætter:

»Vi forventer ikke, at det er noget længerevarende, men lige nu skal hans lyske have ro, og så kommer han i kamp igen, når han er klar til det.«

På skadelisten er også Davit Khocholava og Viktor Claesson. Derudover lyder det, at Nicolai Boilesen træner med i København, men ikke er med på Island, da han endnu ikke er kampklar.

Til gengæld er nyindkøbte Elias Achouri med i truppen til kampen mod islandske Breidablik, som spilles tirsdag klokken 21.15 dansk tid.

Kampen vises ikke på dansk tv, men du kan følge den live her på bt.dk.