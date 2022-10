Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Andreas Christensen blødte ved anklen, da han humpede ud af Barcelonas 0-1-nederlag til Inter.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen må rejse hjem fra Champions League-udekampen mod Inter med nul point og en potentiel skade seks uger inden VM-holdets afrejse til Qatar.

12 minutter efter pausen måtte Kasper Hjulmands foretrukne centerforvarsspiller humpe ud af banen. På danskerens lyse strømpe kunne man se en blodplet omkring anklen, som havde været i kontakt med Henrikh Mkhitaryans støvleknopper kort forinden.

På det tidspunkt var Barcelona allerede bagud med 0-1, og det blev også storkampens resultat. Hakan Çalhanoglu blev matchvinder med en scoring i første halvlegs tillægstid.

Pointtabet sætter Barcelona under stort pres, inden de to hold mødes igen i næste uge. Midtvejs i gruppespillet har catalonierne kun hentet tre point, mens Inter nu har seks point, og suveræne Bayern München topper med ni point.

Ingen af holdene sprudlede undervejs i kampen. Barcelona var mest på bolden, men der var mere snert i Inters spil.

Havde Inter-spillerne haft bedre styr på offsidelinjen kunne holdet være kommet i front lidt tidligere i opgøret.

Første forhindrede offsidelinjen hjemmeholdet i at få et straffespark, og efter en halv time blev Joaquin Correas scoring annulleret, da linjevogteren korrekt vinkede ham offside.

Lige inden pausen lykkedes det at score et gyldigt mål, da tyrkeren Hakan Çalhanoglu lidt uden for straffesparksfeltets bue bankede bolden hårdt og fladt i mål.

Midt i anden halvleg troede Pedri så, at han havde udlignet for Barcelona efter en målmandsfejl, men ubevidst havde Ansu Fati hånd på bolden lige inden scoringen, som derfor blev annulleret.

Den ihærdige jagt på en udligning endte uforløst for Xavis mandskab, som nu har tabt to kampe i træk i gruppespillet.

/ritzau/

Genoplev alle tirsdagens Champions League-kampe herunder i LIVE-bloggen: