»Det synes jeg i hvert fald, at han (Frank Lampard, red.) giver udtryk for. Så jeg kan kun prøve at vise, at jeg fortjener den tillid, og det prøver jeg i hver eneste kamp.«

Sådan siger forsvarsspilleren Andreas Christensen, da han bliver spurgt, om Chelsea-manager Frank Lampard satser på danskeren i fremtiden.

Og Andreas Christensen har god grund til at være optimistisk. Han har således spillet 24 kampe for Chelsea i denne sæson.

Du kan se interviewet med landsholdsspilleren øverst i artiklen.

Danskeren har endnu ikke scoret i denne sæson for Chelsea. Foto: JULIAN FINNEY Vis mere Danskeren har endnu ikke scoret i denne sæson for Chelsea. Foto: JULIAN FINNEY

Men selv om danskeren ligeledes har haft perioder, hvor han har siddet meget på bænken, har han ikke overvejet at forlade den engelske storklub.

»Nej, for før det havde jeg spillet mange kampe i streg. Og når man så ryger ud, er man selvfølgelig ikke glad, men når de andre spiller godt, kan jeg ikke gøre andet end at træne på.«

Andreas Christensen har spillet samtlige minutter for Chelsea, siden Premier League startede op igen efter coronapausen.

Og den danske landsholdsspiller føler da også, at Frank Lampard tror på ham.

»Derefter fik jeg så en masse kampe igen, og det er lidt en underlig situation, men man føler stadig, at man bliver troet på, og at de stoler på en.«

Forsvarsspilleren påpeger dog afsluttende, at han ikke har haft konkrete samtaler med Frank Lampard.

»Nej, ikke om fremtiden. Vi har kun snakket om målene for den nuværende sæson.«

Andreas Christensen og resten af Chelsea-mandskabet er lige nu placeret som nummer fire i Premier League.