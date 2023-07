Andreas Christensen og hans bedre halvdel, Katrine Friis, har meget at juble over for tiden.

Parret annoncerede forleden, at de skal forældre for anden gang. Nu er der en anden glædelig nyhed, at de kan løfte sløret for.

Landsholdsspilleren er nemlig blevet forlovet med Katrine Friis

Det afslører parret i et opslag på Instagram, hvor der blot er en hjerte-emoji i teksten og billede af glimtende ring.

Andreas Christensen og Katrine Friis kunne som nævnt løfte sløret for fornylig, at de de skal være forældre igen.

'We can't wait for december (vi kan ikke vente til december, red.)' skrev Katrine Friis til et billede af sig selv, hvor hun stod med en let gravid mave.

Det er andet i år streg, at parret bliver forældre, da de i 2022 kunne byde en søn velkommen.

Andreas Christensen blev i den forgangne sæson spansk mester med Barcelona, hvor han var fast mand i midterforsvaret. Han har med andre ord ret meget at være begejstret over lige nu.