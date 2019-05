Andreas Christensen blev udskiftet, da Chelsea torsdag blev klar til Europa League-finalen mod Arsenal.

De engelske klubber dominerer i europæisk fodbold i denne sæson.

I Europa League-finalen mødes London-rivalerne Chelsea og Arsenal, mens Champions League-finalen bliver en dyst mellem Tottenham og Liverpool.

Chelsea-danskeren Andreas Christensen bifalder den engelske dominans. Det siger han efter torsdagens Europa League-semifinale, hvor Chelsea snuppede finalebilletten ved at slå Frankfurt efter straffesparkskonkurrence.

- Jeg kan godt lide, at finalerne i Europa League og Champions League er med engelske hold. De engelske hold gør det godt og spiller med stor power, siger Andreas Christensen i et interview med den hollandske udgave af Fox Sports.

I torsdagens semifinale måtte den 23-årige dansker lade sig udskifte efter 74 minutter. På trods af en mindre skade var han selv i stand til at gå fra banen ved stillingen 1-1.

I sæsonens 13 øvrige europæiske kampe for Chelsea har han fået fuld spilletid.

Fra sin position på bænken kunne han se holdkammeraterne og de tyske modstandere skyde forgæves på mål i den resterende del af den ordinære spilletid og i den forlængede spilletid.

To gange måtte en Chelsea-forsvarer redde en bold på stregen for at afværge en scoring, og semifinalen kunne ligeså godt være faldet ud til Frankfurts fordel, siger Andreas Christensen.

- Det var ikke nogen nem kamp. Vi havde et godt resultat med fra den første kamp, og vi troede på, at vi kunne gøre det færdigt på hjemmebane. Men det blev en svær kamp, de kom stærkt ud til anden halvleg.

- Vi er glade for, at vi klarede den til sidst. Straffespark kan gå begge veje, men vi havde gode skytter og en god målmand, siger Andreas Christensen.

/ritzau/