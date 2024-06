Andreas Christensen er mindre bekymret for sin fysik, end Kasper Hjulmand er på sin foretrukne stoppers vegne.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen melder sig helt klar til at spille igennem ved sommerens EM-slutrunde i fodbold.

Det siger han på bagkant af en uge, hvor landstræner Kasper Hjulmand gentagne gange har bebudet, hvor vigtigt det er ikke at drive rovdrift på den dygtige forsvarsspiller, der i månedsvis har døjet med akillessenen.

Lørdag spillede Christensen 62 minutter i testkampen mod Norge, og hvis der er brug for det, burde han sagtens kunne spille mere, når Danmark på søndag åbner EM mod Slovenien.

- Bentøjet har det okay. Jeg har i hvert fald ingen bekymringer eller smerter, der afholder mig fra at spille.

- Så derfor tager jeg til EM for at nyde slutrunden, og det er op til Kasper Hjulmand at beslutte, hvor mange minutter jeg skal spille. Jeg føler mig i hvert fald klar til alt det, der måtte komme min vej, siger Andreas Christensen.

Hjemme i Barcelona er han blevet brugt i stort set alle kampe i foråret, men man skal tilbage til 8. marts, før han senest har fået fuld spilletid i en kamp.

Kasper Hjulmand fik lørdag set, hvor vigtig Christensen er for landsholdet. Danmark mistede for alvor grebet om Erling Haaland og co., da Christensen blev skiftet ud.

Med den læring in mente understreger Hjulmand betydningen af at holde den stærke stopper klar til at kunne spille så meget som muligt til EM.

- Det er ingen hemmelighed, at det handler om at få mest ud af Andreas Christensen. Vi håber meget, vi kan udvide den tid, han kan spille på banen. Det er virkelig en balancegang, for alle kan se, hvor vigtig han er for os, siger landstræneren.

Den 28-årige forsvarsspiller har spillet 70 landskampe for Danmark og står foran sin fjerde slutrunde med A-landsholdet.

