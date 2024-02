Fodboldtyskland er i sorg.

For den tyske legende og tidligere verdensmester Andreas Brehme er pludselig død i en alder af 63 år.

Det skriver Bild.

Ifølge mediet døde Andreas Brehme af et hjertestop natten til tirsdag i München.

Den mangeårige landsholdsspiller blev indlagt på hospitalet og forsøgt genoplivet flere gange, men hans liv stod ikke til at redde.

Brehme opnåede heltestatus i Tyskland, da han scorede det enlige mål i VM-finalen i 1990 mod Argentina.

To år senere var han desuden med i EM-finalen mod Danmark.

Han nåede blandt andre at spille for store klubber som Kaiserslautern, Inter og Bayern München.

Førstnævnte var han desuden træner for fra 2000 til 2001.

Brehme efterlader sig sin hustru, Susanne Schaefer, samt to voksne sønner fra sit tidligere ægteskab med Pilar Martinez.

2024 har indtil videre været et trist år for tysk fodbold, som allerede nu har mistet to legender på ganske kort tid.

I starten af januar døde koryfæet Franz Beckenbauer efter længere tids sygdom.