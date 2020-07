Andenpladsen er vigtig for FC Københavns forberedelser frem mod en ny sæson, mener træner Ståle Solbakken.

FC København er tilbage på Superligaens andenplads før sidste spillerunde, efter at holdet tog sin første sejr i syv kampe ved at slå AaB med 1-0 på udebane.

En sejr, der var særdeles vigtig for FCK i bestræbelserne på at få sølvmedaljer og kvalificere sig til europæisk fodbold i næste sæson.

Den betyder nemlig, at holdet rykker forbi AGF, der ellers overtog andenpladsen i den seneste runde, da aarhusianerne snublede og spillede uafgjort mod FC Nordsjælland onsdag.

Netop FCN tager FCK imod på hjemmebane i sæsonens sidste kamp, og sikrer FCK sig andenpladsen, giver det langt bedre forberedelser mod næste sæson, mener træner Ståle Solbakken.

- Det vil være meget vigtig med en pause, da en tredjeplads vil være lig med nul ferie nærmest.

- Mange af drengene trænger til en pause, og især nogle af dem, der har været skadet i længere tid, har godt af et lille break, mener nordmanden.

FCK's pause er i forvejen en del kortere end de andre superligaholds, da holdet skal spille ottendedelsfinale i Europa League mod tyrkiske Istanbul Başakşehir 5. august.

Af den grund er Solbakken også først helt lettet, hvis hans hold vinder på søndag og undgår Superligaens europæiske playoffkamp mod vinderen af opgøret mellem OB og Horsens. En kamp der spilles onsdag i næste uge.

- Jeg er først lettet, hvis vi vinder på torsdag.

- Den er så vigtig den kamp, så vi undgår at skulle spille en ekstra Superliga-kamp, fastslår Solbakken.

Også torsdagens matchvinder, FCK-anfører Carlos Zeca, håber på en længere pause. Den er tiltrængt og kan give spillerne en bedre forberedelse frem mod Europa League-braget.

- Det vil være godt, hvis vi får den pause. Så kan vi hvile lidt, og måske får vi mulighed for at arbejde på nogle småting frem for at skulle tænke på endnu en kamp.

- Vi får også en bedre mulighed for at analysere den kommende modstander, hvis vi får længere pause, siger torsdagens målscorer.

/ritzau/