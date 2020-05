Pierre-Emile Højbjerg har tiltrukket sig interesse fra en rivaliserende Premier League-klub.

'Carlo Ancelotti er en beundrer af danskeren,' lyder det kort og godt.

Det er The Athletic, der beskriver, hvordan den danske landsholdsspiller 'blive ved med at dukke op' i forbindelse med Everton, hvor den italienske toptræner tog over i sommer.

I øjeblikket er Pierre-Emile Højbjerg i gang med sin fjerde sæson i Southampton, hvor han er anfører.

Den 24-årige midtbanespiller har dog kontraktudløb til næste sommer, så hvis der skal reelle penge på bordet i forbindelse med en transfer, skal det ske i det kommende transfervindue.

The Athletic skriver desuden videre, at det 'nærmest er sikkert', at Pierre-Emile Højbjerg ikke vil skrive under på en kontraktforlængelse med den sydengelske klub.

Everton skulle allerede i januarvinduet have været interesseret i den danske fodboldspiller, der bliver beskrevet som energisk og med en evne til både at holde på bolden og drive den frem. Og klubben skulle angiveligt være på jagt efter to forstærkninger til midtbanen - også Napolis Allan bliver nævnt.

'Andre er også interesserede,' lyder det dog også hos mediet.

Carlo Ancelotti har et godt øje til Pierre-Emile Højbjerg. Foto: ANDREW YATES

Det passer meget godt med, at det for få uger siden kom frem, at Premier League-klubben Tottenham hold øje med danskeren, der dengang reagerede på rygterne.

»Det vigtigste er, at jeg koncentrerer mig om Southampton og koncentrerer mig om, at når sæsonen starter igen, så kan jeg fortsætte, hvor jeg slap. Jeg ville ikke have noget imod at banke et par kasser ind. Hvad end der sker ude i fremtiden, det må man jo tage, som det kommer,« sagde Pierre-Emile Højbjerg ved den lejlighed.

Han har spillet 129 kampe for Southampton. På landsholdet er det blevet til 33 kampe indtil videre.

Everton har holdt coronapause på Premier Leagues 12.-plads, mens Southampton ligger yderligere to placeringer længere nede i tabellen.