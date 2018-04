Carlo Ancelotti nægter at udelukke muligheden for, at han kan blive den næste manager i Arsenal og dermed erstatte Arsene Wenger, der efter 22 år forlader den engelske klub til sommer.

»Jeg kan sige, at jeg gerne vil arbejde igen, hvis jeg finder den rette mulighed og det rette projekt. Så vil jeg være glad for at fortsætte som træner,« lyder det lidt kryptisk fra Carlo Ancelotti ifølge Sky Sports, da han bliver spurgt til, hvorvidt han bliver Arsenals nye manager.

Den 58-årige træner har været arbejdsløs siden september, hvor han blev fyret fra sin rolle som cheftræner i tyske Bayern München. Inden da stod han i spidsen for Real Madrid, hvor han var med til at sikre klubben Champions League-trofæet i 2014.

Det vil dog ikke være første gang, at italieneren ville lede et Premier League-hold, hvis han skulle ende med blive den nye træner. Fra 2009 til 2011 var Ancelotti nemlig manager i Chelsea, hvor han både vandt en Premier League-titel og en FA Cup.

Carlo Ancelotti ville i interviewet dog ikke komme nærmere ind på, hvorvidt han skal være Arsenal-træner efter sommerferien. I stedet brugte han tid på at rose sin kollega Arsene Wenger.

»Det er en stor beslutning, men jeg synes, at det er en beslutning, som Mr. Wenger tog med meget meget respekt for klubben, men jeg tror også, at klubben har vist en masse respekt,« sagde han og fortsatte:

»Wenger gjorde et fantastisk stykke job og gør et fantastisk stykke arbejde med Arsenal, for han er i semifinalen i Europa League. Stor respekt og stor ære til Arsene.«

Det var fredag, det kom frem, at Arsene Wenger til sommer stopper som træner i Arsenal, efter han blev ansat helt tilbage i 1996. Efterfølgende har mange forskellige navne været fremme som en mulig afløser og her er Carlo Ancelotti altså én af dem.

En anden, der ligefrem skulle være større favorit til at overtage posten, er spanske Luis Enrique, der senest var manager for FC Barcelona.

Det mener det engelske medie Daily Mail, der skriver, at spanieren er så tæt på få jobbet i Arsenal, at kun noget uventet i de sidste forhandlinger kan forhindre det.

Arsenal er i øjeblikket placeret på sjettepladsen i Premier League og er i semifinalen i Europa League, hvor de skal møde spanske Atletico Madrid. Den første kamp spilles på torsdag.