Real Madrid-træneren kan godt forstå, hvis Luka Modric føler, han ser lidt for meget til bænken for tiden.

Gennem mere end et årti har Luka Modric været fast inventar på Real Madrids midtbane. Men den nu 38-årige kreatør er i denne sæson gledet mere over i en reserverolle.

I Real Madrids 37 kampe på tværs af alle turneringer er kroaten kun startet inde i 16 af dem. Søndag viste han dog høj kvalitet, da han blev matchvinder hjemme mod Sevilla med et flot langskudsmål efter et stærkt indhop.

Mens mange mener, at Modric er ved at ramme sidste salgsdato på absolut topniveau, så ser hans træner Carlo Ancelotti anderledes på det.

- Jeg kan godt forstå, hvis Modric er en smule fortørnet over, når han ikke spiller. Alle tænker, at han er i slutningen af sin karriere, men jeg tror ikke, han selv er enig, siger den italienske træner ifølge Reuters.

- Han ser ud til at have det godt og er frisk. Han har stadig benene. Det ligner ikke, at han er 38 år.

Selv om Modric har tilbragt en del tid på bænken i denne sæson, er det ikke et udtryk for, at Ancelotti har set et fald i niveauet hos kroaten.

- Han beviste for alle i hele kampen (mod Sevilla, red.), hvorfor det er så svært for mig at sætte ham på bænken.

- Det er ikke på grund af hans scoring, men på grund af hvordan han træner. Han er et eksempel til efterfølgelse for alle i truppen, siger Ancelotti.

Målet fra Modric sørgede for, at Real Madrid fastholdt afstanden til FC Barcelona på otte point. Girona kan mandag aften spille sig op på andenpladsen. En sejr over Rayo Vallecano vil bringe holdet inden for seks point af Real Madrid.

