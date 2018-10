Napolis træner mener, at hans hold har fået stor selvtillid af kampene mod Liverpool og Paris Saint-Germain.

Paris. Fodboldklubben Napolis træner, Carlo Ancelotti, ved om nogen, hvad der skal til for at få succes i Champions League.

Fem gange - to gange som spiller og tre gange som træner - har den erfarne italiener løftet den store pokal.

I 1989 og 1990 som spiller i AC Milan, dengang turneringen stadig hed mesterholdenes Europa Cup. Og i 2003 og 2007 som træner for Milan samt igen i 2014 som træner for Real Madrid.

Onsdag aften var Carlo Ancelotti tæt på at føre Napoli til en sejr på udebane over den franske storklub Paris Saint-Germain, som han selv var træner for i halvandet år frem til sommeren 2013.

Efter en sen udligning i tillægsminutterne fra franskmændenes Angel Di Maria måtte Napoli dog nøjes med 2-2, og dermed fik italienerne ikke slået et hul ned til netop PSG i kampen om avancement fra gruppe C.

- Jeg er både glad for præstationen og ked af resultatet. men vi skal ikke være for hårde ved os selv. De (PSG, red.) har masser af kvalitet, siger Carlo Ancelotti til Sky Sport Italia ifølge uefa.com.

Napoli er efter tre kampe nummer to i gruppen med fem point efter Liverpool, der vandt 4-0 hjemme over Røde Stjerne og topper gruppen med seks point.

Paris Saint-Germain har fire point på tredjepladsen, mens Røde Stjerne er sidst med et point.

PSG stillede op med en stjernekvartet i offensiven i form af Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria og Edinson Cavani.

Men hjemmeholdet kunne ikke selv score, inden Angel Di Maria udlignede kort før tid. Franskmændenes 1-1-udligning skete efter et selvmål.

Napoli vandt i holdets anden kamp i gruppen 1-0 hjemme over Liverpool, og netop de to seneste kampe har givet italienerne selvtillid, vurderer Carlo Ancelotti.

- Vi har spillet rigtig godt mod de to hold, der var favoritter i denne gruppe. Det er vigtigt for os at vide, at vi kan besejre dem, siger han.

PSG-træner Thomas Tuchel mener, at hans hold fik et fortjent point.

- Vi skabte mange chancer i anden halvleg. Vi pressede mere, og vi viste højere intensitet. Derfor vandt vi anden halvleg, siger han til uefa.com med henvisning til, at Napoli førte 1-0 ved pausen.

6. november tager Napoli imod PSG i det, der kan blive en potentielt afgørende kamp om at sikre en af de to øverste pladser, der giver adgang til ottendedelsfinalerne.

- Jeg har stor respekt for denne gruppe. Vi vidste, at det ville blive svært mod Liverpool og Napoli, og vi er ikke favoritter. Alle mener, at vi er det, men det tror jeg ikke på.

- For mig spilles kampene mod Napoli over 180 minutter, og vi er kun nået halvvejs. Vi har stadig muligheden for at være bedre end dem i de indbyrdes kampe, siger Thomas Tuchel.

