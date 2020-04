Fifas medicinske chef mener ikke, at man bør starte fodboldligaer op før tidligst i september.

Fodboldspillere, der spytter på banen, skal straffes med et gult kort.

Sådan lyder anbefalingen fra Michel D'Hooge, der er formand for den medicinske komité i Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

- Det er en normal praksis i fodbold (at spytte), og det er ikke særligt hygiejnisk, siger D'Hooge til den engelske avis The Daily Telegraph.

- Så når vi starter op igen med fodbold, mener jeg, at vi skal undgå det så meget som muligt. Spørgsmålet er, om det er muligt. Måske kan man uddele et gult kort, siger han.

Den belgiske læge ser faremomenter i at starte op uden en plan for blandt andet spytklatter på fodboldbanen.

- Det er uhygiejnisk og en god måde at sprede virusset. Det er en af årsagerne til, at vi skal være meget forsigtige, før vi starter op igen. Jeg er ikke pessimistisk, men jeg er ret skeptisk i øjeblikket, siger han.

Står det til Michel D'Hooge, så bør ingen ligaer starte op eller genstarte de nationale ligaer før tidligst i september på grund af udbruddet af coronavirus.

Han understreger, at det er hans personlige mening og ikke et udtryk for Fifas officielle holdning.

- Verden er ikke klar til fodboldkampe på højt plan. Jeg håber, det kan ændre sig meget hurtigt. Men det er ikke tilfældet i øjeblikket. Nu skal man have mere tålmodighed.

- Fodbold er en kontaktsport, og alle siger lige nu, at man skal undgå kontakt, så fodbold er kun muligt, når kontakt igen er muligt, mener Michel D'Hooge.

Han ønsker, at sundhed prioriteres over sport.

- Det handler ikke om penge, men om liv eller død. Derfor beder jeg alle om at være meget forsigtige, før de starter turneringer igen, siger lægen.

/ritzau/