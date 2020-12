PSG's og Basaksehirs udvandring ser analytiker som et tegn på, at atleter nu siger klart fra over for racisme.

Racisme i fodbold har været et tema i mange år, men det er nyt, at man ser to hold udvandre fra en Champions League-kamp i protest mod racisme.

Det skete tirsdag aften, da Paris Saint-Germain og Basaksehir nægtede at spille videre, efter at kampens rumænske fjerdedommer angiveligt havde omtalt tyrkernes assistenttræner, Pierre Webó, som "negru", der kan tolkes racistisk.

Spillerne sendte et klart signal, mener idrætshistoriker Stanis Elsborg, analytiker hos organisationen Play the Game, der kæmper for gennemsigtighed, højere etiske standarder, demokrati og ytringsfrihed i sportens verden.

- Man ser for alvor en sportsverden, hvor atleter, ledere og trænere siger fra, når der er racistiske tilråb. Man har i mange år oplevet racisme til fodboldkampe, men det er nyt, at man ser to hold decideret udvandre fra en Champions League-kamp.

- Det sender et signal om, at spillere for alvor tager aktion og siger fra nu, siger Stanis Elsborg.

I en tid, hvor MeToo-bevægelsen i det hele taget vinder frem, er der også sket en udvikling i sportens verden, siden NFL-spilleren Colin Kaepernick i 2016 startede bølgen af knælere i en kamp for sorte menneskers rettigheder.

- Stort set alle sportsgrene har meldt sig ind i atletaktivismen, og man må sige, at 2020 for alvor er året, hvor bølgen er eksploderet.

- Da Kaepernick i 2016 satte gang i det blev det mest af alt fordømt af NFL-autoriteterne, men i dag bakker hele samfund og idrætsorganisationer op og siger fra over for eksempelvis racisme.

- Denne episode understreger, hvor betændt det er, når man udvandrer fra en Champions League-kamp. Nu siger man stop, siger Stanis Elsborg.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der arrangerer turneringen, har i flere år vægtet kampagnen "No to racism" højt. Tirsdag meddelte Uefa, at man ville sætte en undersøgelse af episoden i gang.

- Hvis man efter undersøgelsen vurderer, at der er tale om racisme, så bør Uefa sanktionere fjerdedommeren.

- Jeg tror, at hammeren vil falde, da racisme strider mod alt det, Uefa gerne vil stå for. Jeg tror, at det er en simpel beslutning at statuere et eksempel, vurderer Stanis Elsborg.

Tirsdag nåede man blot at afvikle de første 13 minutter af kampen mellem PSG og Basaksehir. Opgøret i gruppe H genoptages på Parc des Princes onsdag klokken 18.55.

/ritzau/