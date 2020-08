Raseri, frustration, begejstring, forbløffelse.

Mens Kamil Wilczeks skifte til FC København har skabt ravage i Superligaen, er det svært at få mere end et ligegyldigt skuldertræk ud af angriberens hjemland.

Wilczeks 'forbudte' skifte til FC København har slået ud på hele følelsesbarometeret herhjemme blandt FCK – og Brøndby-fans. Men ét sted, det ikke koger, er hjemme i Polen.



Her er der decideret forundring over al virakken om Wilczeks skifte til københavnerklubben.

»Folk har været nødt til at læse lidt op på det. Altså, jeg vidste heller ikke, at der var så meget had mellem klubberne. Det er ikke et skifte, der har vakt speciel opsigt,« siger Marcin Dobosz, der i mange år har fulgt polsk fodbold tæt for avisen Przeglad Sportowy, til B.T.

Wilczeks manglende staus i Polen skal ses på hans krogede vej til succes. Det var først i en sen alder, han slog igennem, efter en del middelmådige sæsoner i den kedelige ende af den bedste polske liga, Ekstraklasa.

Pludselig blev han rykket op som angriber, scorede 20 mål, blev ligatopscorer og røg til italienske Carpi.



Her slog han ikke igennem og blev stemplet som flop i Polen, inden han tog til Brøndby og langt om længe fik succes. Men heller ikke her blev der kippet med den polske hat.

»I Polen ved man, at Ekstraklasa er dårlig, men man ser samtidigt lidt ned på andre ligaer, heriblandt de skandinaviske. Brøndby kender man, fordi de tabte til Widzew Lodz (Champions League-kvalifikation i 1996, red.), mens man kender lidt mere til FC København. Alligevel er det ikke rigtig noget, man anser som noget særligt,« siger Dobosz.



Den 32-årige polaks omdømme er også præget af, at man de seneste mange år har produceret væsentligt bedre fodboldspillere og især angribere end tidligere. Robert Lewandowski, Kryszstof Piatek og Arkadiusz Milik er blot nogle af eksemplerne.

»Havde han slået igennem for 10 år siden, havde han nok været fast mand på landsholdet, men han har også været offer for, at vi har en masse gode angriber især med en bedre alder end Wilczek. Han blev vraget til VM i 2018 til fordel for Lukasz Teodorczyk, der på det tidspunkt spillede i Anderlecht. Og i den sammenhæng giver man ikke meget for den danske liga,« siger Dobosz.

I Polen har man oplevet et lignende skifte, da finske Kasper Hamalainen skiftede fra Lech Poznan til ærkerivalerne Legia Warszawa. Et skifte, der vakte stor opsigt.



»Det skabte stor ravage, og Hamalainen fattede ikke rigtig som finne i Polen, at det var et stort tabu at skifte til Legia. Wilczek er en polsk spiller i Danmark, så jeg tror, det er det samme med ham. Jeg tror, Wilczek først nu finder ud af, hvad det betyder. Havde han været en Brøndby-spiller helt ind til benet, havde han ikke gjort det. Men for en udlænding er det ikke alverden,« siger han.

Wilczek har fået en treårig aftale hos FC København.