Der var vanvittig tænding på Anfield, da Liverpool tog imod Crystal Palace mandag aften.

Det tætte opgør endte 1-1, men efter kampen var det især en hændelse med en dansker i hovedrollen, der stjal overskrifterne – nemlig Darwin Núñez' røde kort for at nikke Joachim Andersen en skalle.

Bataljen fandt sted efter 57 minutter, hvor det var tydeligt, at Joachim Andersen var utilfreds over noget, Liverpool-spilleren foretog sig. Her gik danskeren hen i ryggen på ham, sagde noget til Núñez og gav ham et skub.

Men det ville uruguayaneren ikke finde sig i, da han vendte sig om og nikkede Joachim Andersen en skalle. Og det har fået nettet til at koge over af bare reaktioner. Du kan se episoden i videoen øverst i artiklen.

Joachim Andersen ligger i græsset efter sammenstødet med Darwin Núñez (nr. 27). Foto: PETER POWELL

Kampen var stjerneindkøbet Núñez' første på hjemmebane, siden han kom til fra Benfica for mere end 550 millioner kroner. Og mens angriberen blev den store helt i Premier League-debuten mod Fulham i den forgangne uge, måtte han denne gang iføre sig skurkerollen.

»En lille provokation her og der – og helt sikkert den forkerte reaktion. Det var et klart rødt kort, det kan jeg ikke benægte,« sagde Liverpool-træner Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside.

»Jeg vil sige, at Andersen opnåede, hvad han ville.«

Reaktionerne på sociale medier om sammenstødet har været af meget blandet karakter. Flere har rost Joachim Andersen for at være smart og spille en brandkamp, mens andre er fortørnede over danskerens opførsel.

Du kan læse et udpluk af de (mange) kommentarer her: