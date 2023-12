Den tyske keeperlegende Jens Lehmann må punge ud.

Årsagen er en helt bizar nabostrid, der kom til ende fredag i byretten i tyske Sternberg.

I alt 420.000 euro - cirka 3.1 millioner kroner- skal han betale for bedrag for materiel skade, fornærmelser og forsøg på bedrageri, skriver ZDF.

Anklagemyndigheden havde ellers gået efter en betinget fængselsstraf på ti måneder til den tidligere landsholdsmålmand.

Hele omdrejningspunktet for retssagen er en nabostrid, som Lehmann var rasende over.

Naboens nybyggede garage var åbenbart så stor en torn i øjet på den tidligere fodboldstjerne, at han trængte ind på naboens grund og gik amok med en motorsav i garagen.

Det gik blandt andet ud over en tagbjælke.

Derudover mente anklagemyndigheden, at Lehmann i en anden sammenhæng systematisk havde snydt med betaling af parkering i en lufthavn.

Under alle omstændigheder nåede retten frem til den dyre konklusion for Lehmann, at han må betale ved kasse et.

Lehmann anerkendte, han var gået ind med en motorsvar, men herfra var hans hukommelse hullet, lyder det fra tyske medier.

54-årige Jens Lehmann spillede i sin aktive karriere 61 landskampe for Tyskland og nåede at repræsentere klubber som Schalke, Dortmund og Arsenal.