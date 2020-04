Amnesty International advarer Premier League mod at godkende salget af Newcastle til saudiarabisk fond.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International advarer Premier League mod at godkende salget af Newcastle til en saudiarabisk investeringsfond.

Salget er kommet nærmere, efter at klubbens nuværende ejer, Mike Ashley, er blevet enig med køberne om en pris på 300 millioner pund (cirka 2,54 milliarder kroner).

Men da køberne er anført af den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund (PIF), beder Amnesty International den bedste engelske fodboldrække om at tænke sig gevaldigt godt om.

PIF kontrolleres af kronprins Mohammad bin Salman.

- Premier League udsætter sig selv for fare for at lade sig bruge af folk, som vil udnytte ligaens glamour og prestige til at overskygge handlinger, som er dybt umoralske, i strid med folkeretten og på kant med Premier Leagues og hele fodboldsamfundets værdier, skriver Amnesty-direktør Kate Allen i et brev til Premier League-chef Richard Masters.

Går købet igennem, vil PIF stå for 80 procent af ejerskabet, mens den britiske finanskvinde Amanda Staveley samt milliardærbrødrene David og Simon Reuben hver lægger 10 procent.

Premier League har ingen klausul om respekt for menneskerettigheder i sine retningslinjer for ejerskab.

Ligaledelsen kan dog stoppe opkøb af fodboldklubber, hvis det "efter styrets rimelige overbevisning kan fastslås, at de har deltaget i aktiviteter udenfor Storbritanniens grænser, som ville have ført til domfældelse, hvis det var sket her".

Kritikere har anklaget Saudi-Arabien for at bruge idræt til at aflede opmærksomheden fra landets brud på menneskerettighederne.

Kate Allen peger blandt andet på drabet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul og kronprinsens mulige delagtighed.

Salget til PIF vil derfor også stille Newcastle-fans i et stor dilemma, for også den nuværende ejer er dybt upopulær.

Fansene mener, at Mike Ashley har puttet for mange af tv-pengene i egen lomme og undladt at investere det nødvendige i klubben, som to gange er rykket ned under hans ledelse.

- For at par år tilbage bar et berømt banner teksten: Vi forlanger ikke en klub, som vinder. Vi forlanger en klub, som prøver.

- I de seneste 13 år har vi ikke haft en klub, som har prøvet, siger en talsmands for Newcastle Supporters Trust til AFP.

