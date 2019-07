VM-triumfen i Frankrig blev fejret på en ladvogn, der passerede titusinder af tilskuere langs Broadway.

De amerikanske verdensmestre i kvindefodbold blev onsdag hædret med en parade gennem New Yorks gader.

I weekenden sikrede Megan Rapinoe og holdkammeraterne sig VM-titlen med en finalesejr på 2-0 over Holland.

Det var anden gang i træk, at USA vandt VM-turneringen.

Fodboldheltene stod på en ladvogn og blev kørt op ad Broadway på Manhattan, inden de deltog i en ceremoni på rådhuset.

Titusinder af amerikanerne var dukket op for at hylde spillerne. Flere af de fremmødte opfordrede til, at kvinderne i fremtiden får samme betaling som de mandlige landsholdsspillere i USA.

Netop aflønningen af spillerne har været et tema under VM, da USA's kvindelandshold har sagsøgt det amerikanske fodboldforbund i utilfredshed med forskelle i betalingen.

I en tale på rådhuset forsikrede forbundets præsident, Carlos Cordeiro, spillerne om, at der skam bliver lyttet til deres opfordring.

USA's fodboldkvinder har generelt været særdeles politisk aktive under VM.

Profilen Megan Rapinoe tog allerede før finalen mod Holland forskud på en mulig invitation fra præsident Donald Trump og slog fast, at hun nægtede at lade sig hylde med et besøg i Det Hvide Hus.

