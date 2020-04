Det amerikanske justitsministerium sætter navn på fem Fifa-embedsmænd, der modtog penge for deres stemmer.

Beskyldningerne har lydt længe, men for første gang ligger der nu skriftelige anklager om, at Rusland og Qatar bestak sig til VM-værtskabet i fodbold i henholdsvis 2018 og 2022.

Det er det amerikanske justitsministerium, der står bag anklagerne, skriver flere internationale nyhedsbureauer og medier herunder New York Times.

Efter mange års efterforskning mener ministeriet at kunne føre bevis for, hvordan repræsentanter for Rusland og Qatar har bestukket flere Fifa-medlemmer for at sikre sig slutrunderne.

Ifølge anklagen har tre sydamerikanske embedsmænd modtaget penge for at stemme på Qatar som VM-vært i 2022.

Det drejer sig om Julio Grondona fra Argentina, der døde i 2014, Nicolás Leoz, der døde i Paraguay sidste år, og Ricardo Teixeira, der var præsident for Det Brasilianske Fodboldforbund fra 1989 til 2012.

Også Jack Warner fra Trinidad og Tobago er anklaget for at have modtaget fem millioner dollar gennem en række skuffeselskaber for at stemme på Rusland.

Desuden er Rafael Salguero, en embedsmand fra Guatemala, der i 2016 erkendte sig skyldig for hvidvaskning af penge og bedrageri, anklaget for at modtage en million dollar for at give sin stemme til Rusland.

Afstemningen om værtsskaberne fandt sted i 2010.

Rusland blev valgt som vært i 2018 frem for England, Holland-Belgien og Spanien-Portugal, der også havde givet bud på værtskabet.

Qatar vandt afstemningen om værtskabet i 2022 over USA.

/ritzau/