Han har optrådt tre gange på det danske fodboldlandshold og har de seneste år været en stor profil i Malmø FF.

Nu kan 29-årige Anders »AC« Christiansen være på vej til nordamerikansk fodbold.

Ifølge det svenske dagblad Kvällsposten har New York City FC, der spiller i MLS, set sig varm på den teknisk dygtige midtbanespiller.

Det skulle således være ganske vist, at repræsentanter fra klubben er på vej til Sverige for at få en aftale i hus. Det understreges dog i artiklen, at klubberne endnu ikke er blevet enige.

Anders Christiansen, nummer 14, i aktion på det danske landshold i en kamp i 2014 mod Rumænien i Bukarest. Foto: DANIEL MIHAILESCU

I interviewet udtaler danskeren sig således om sin fremtid:

»Det er det samme, som da jeg underskrev min kontrakt. Hvis muligheden opstår, så har jeg større ambitioner. Jeg kan ikke garantere det ene eller andet,« citeres Anders »AC« Christiansen blandt andet for at sige.

Anders »AC« Christiansen har i år spillet 25 kampe for Malmø FF.

Herudover har han spillet i Lyngby BK, FC Nordsjælland, Chievo og Gent.