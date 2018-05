En kvinde måtte behandles på Casa Arena i Horsens efter at være faldet ud over et gelænder.

Ulykken skete i forbindelse med noget tumult umiddelbart efter slutfløjtet i den højdramatiske 2-2-kamp mellem Horsens og Brøndby fredag aften. Her faldt kvinden angiveligt ud over et gelænder og et godt stykke ned og slog hovedet.

»Vi ved, at der har været en ambulance inde på stadion, og vi har hørt, at der er en tilskadekommen - muligvis efter et fald,« siger Ulla Kaspersen, der er kommunikationschef ved Sydøstjyllands Politi, til BT.

Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker

Trods de vilde scener fra Casa Arena melder kommunikationschefen dog ikke om voldsom ballade.

»Vi har 10.000 mennesker, der skal følges til busser og tog osv., så der er lidt tumult hist og pist nogle gange, men så får vi det ordnet, og operationen går efter planen,« siger hun til BT.