Et frygteligt gidseldrama udspiller sig i Colombia, hvor fodboldstjernen Luis Diaz' far fortsat holdes som gidsel af ukendte gerningsmænd.

Liverpool-spillerens mor var også taget som gidsel, men hun er siden blevet løsladt.

Tidligere søndag reagerede Colombias ambassadør i Storbritannien, Roy Barreras, på det drama, der lige nu fylder alt i det sydamerikanske land.

Det gjorde han på X med en direkte besked til kidnapperne.

Roy Barreras, da han i 2014 var i senatet i Colombia. Foto: Guillermo Legaria/AFP/Ritzau Scanpix

»Mine herrer, kidnappere: I har ikke kun begået en afskyelig forbrydelse, men også en frygtelig fejltagelse! I har krænket Colombias flag og den trøje, som jeg er sikker på, at I også har taget på for at juble over målene for det colombianske landshold, som forener os alle.«

»Det er tid. Undgå en større tragedie. Det vil være skidt for jer. Ret op på fejlen. Løslad Lucho Diaz' far nu!,« skriver Roy Barreras.

Colombiansk politi har udlovet en dusør på 342.000 danske kroner for information, der kan hjælpe med at redde fodboldspillerens far.

Luis Diaz var ikke med i truppen, da Liverpool søndag vandt 3-0 over Nottingham Forest.

Diego Jota hyldede Diaz, da han scorede. Læs mere om den smukke gestus HER.